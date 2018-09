Il n’est pas question d’une libéralisation totale du commerce interprovincial de l’alcool, explique-t-il, mais il s’attend à un changement considérable d’ici la fin d’octobre.

Durant la réunion des premiers ministres provinciaux et territoriaux, cet été au Nouveau-Brunswick, Stephen McNeil et son homologue du Manitoba, Brian Pallister, ont été chargés de trouver des moyens d’améliorer le commerce interprovincial et de réduire les barrières réglementaires.

Plusieurs provinces, dont la Nouvelle-Écosse, aiment annoncer des ententes commerciales conclues à l’internationale, mais elles connaissent moins de succès lorsqu’il s’agit de réduire les barrières qui les séparent dans leur propre pays.

Stephen McNeil dit qu’il a parlé à Brian Pallister la semaine dernière et qu’ils se sont entendus sur quatre initiatives pour lesquels il espère recevoir l’appui unanime des autres premiers ministres.

Il ne précise pas en quoi consiste ces initiatives avant de les présenter à ses homologues, mais il confirme qu’elles portent sur les restrictions en matière du commerce de l’alcool.

D’après un reportage de Michael Gorman