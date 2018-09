Un texte de Rose St-Pierre

Au cours des deux dernières années, mais particulièrement depuis cet été, les propriétaires de commerces du centre-ville sont témoins d’une hausse des crimes contre la propriété qu’ils attribuent à la consommation de drogue.

C’est ce qu’observe John Ansell, copropriétaire de plusieurs restaurants et boutiques.

Il y a un afflux massif de drogues dans nos rues. Les aiguilles que nous trouvons en sont un indice, le crime, le résultat. C’est très déconcertant. Nous avons tous l’impression que nous sommes coincés entre l’arbre et l’écorce et nous ne savons pas quoi faire , explique-t-il.

John Ansell, est copropriétaire de plusieurs commerces du centre-ville, dont le Squirrel Cage. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

L’entrepreneur originaire de Toronto s’est installé à Windsor il y a six ans, mais regrette presque d’avoir lancé son entreprise dans le Sud-Ouest.

C’est un cauchemar. Plusieurs de mes collègues propriétaires ont été victimes d’entrées par effraction aussi. On observe ces crimes à un taux croissant et alarmant. John Ansell, copropriétaire de plusieurs restaurants et boutiques

Même son de cloche d’Adam Harris, directeur d’une friperie au centre-ville. Les trois derniers mois, la situation a empiré à cause de la violence. Il y a beaucoup d’agressions.

Les vols se sont multipliés au Downtwon Thrift Shop et des aiguilles ont été trouvées à quelques reprises dans les salles de bains de la boutique. Des gens ont aussi essayé d’offrir de la méthamphétamine en cristaux en échange de vêtements.

Un groupe de surveillance

Quatre hommes d’affaires de Windsor ont d’ailleurs annoncé cette semaine la création d’un groupe de surveillance des rues du centre-ville afin d’assurer la sécurité du quartier.

Murad Erzinclioglu, artiste indépendant et employé du studio de design graphique 510, comprend la frustration des commerçants à l’origine du groupe.

Je pense que ça témoigne de la frustration des propriétaires d’entreprise et des résidents du centre-ville. Murad Erzinclioglu, artiste

Selon lui, la police ferme les yeux sur les problèmes de consommation de drogue à Windsor.

À trois reprises, le studio 510 a été vandalisé, ce qui a entraîné des pertes de l’ordre de 25 000 $. La compagnie d’assurance a menacé de ne plus couvrir le commerce s’il n’était pas équipé d’un système de sécurité de pointe.

L'atmosphère change au centre-ville de Windsor, selon Murad Erzinclioglu. Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

M. Erzinclioglu, qui vit au centre-ville depuis cinq ans, a aussi été témoin d’un changement dans son quartier.

J’ai vu des gens se battre dans les rues. J’ai vu des gens avec des aiguilles qui pendaient de leur bras. Murad Erzinclioglu, artiste

Pour lui, la volonté des commerçants de se regrouper et de patrouiller dans le centre-ville est la conséquence d’un manque de volonté politique de la part des autorités.

Ce serait apprécié par les gens dans notre situation si le conseil municipal, le maire et la police prenaient les choses au sérieux, comme nous, dit M. Erzinclioglu. Je pense que cela en dit long lorsqu’un groupe de propriétaires d’entreprise ressentent le besoin de patrouiller dans les rues alors que nous payons des impôts pour que la police fasse exactement ce travail.

Kate Isley, employée de la boutique de décoration intérieure Bungalow Home Decor, compte bien exprimer son ras-le-bol lors des prochaines élections municipales.

Selon elle, il faut s’attaquer à la consommation de drogue et fournir des services décentralisés aux sans-abris pour diminuer le nombre de crimes.

Kate Isley, employée de la boutique Bungalow Home Decor Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Mme Isley estime que le manque de planification urbaine du centre-ville a contribué à le dévaloriser.

Je pense que le conseil municipal a travaillé stratégiquement pour centraliser certains services réservés à des personnes plus vulnérables tout en décentralisant des éléments essentiels qui assuraient la prospérité de notre centre-ville, comme l’aréna. Kate Isley, employée d’une boutique de décoration

Les policiers conscients du problème

De son côté, le Service de police de Windsor reconnaît qu’il y a un problème.

Il attribue aussi l’augmentation plus marquée des crimes à la consommation de drogue et à la maladie mentale. « Cela peut en effet mener à des entrées par infraction », selon Steve Betteridge, porte-parole de la police. Nous allons privilégier une approche concertée et communautaire , dit-il.

Le chef de la police de Windsor, Al Frederick, a annoncé en conférence de presse mercredi avoir demandé au maire une hausse de budget pour embaucher davantage d’effectifs.