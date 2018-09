Avec ce réseau, plus d'une centaine de représentants de villes américaines ont décidé de reprendre en main leurs racines francophones pour attirer des touristes dans leurs communautés.

« On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, puis nous, les villes, on est capables d'agir vite et je pense qu'on est beaucoup plus rapide que les gouvernements supérieurs, et on connaît notre monde, on connaît nos besoins », a déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume.

Ces besoins, dont parle le maire d'une des villes les plus emblématiques de la francophonie des Amériques, consistent à mettre sur la carte d'autres groupes minoritaires francophones qui manquent de visibilité touristique.

Le défi louisianais

C'est le travail qu'a entrepris la ville Lafayette, en Louisiane, depuis plusieurs années. De nombreux touristes s'y déplacent pour y apprécier le patrimoine francophone.

Selon son maire, Joël Robideaux, l'essor de ce tourisme ne serait pas arrivé sans le renforcement de l'identité francophone au sein même des communautés.

« On ne peut pas se contenter d'offrir une éducation en français ou [une] présence francophone. Nous devons faire plus que ça », dit-il dans la langue de Shakespeare.

« Aujourd'hui, les touristes veulent vivre une expérience authentique. Ils veulent s'immerger dans la culture et vivre autant que possible l'histoire de la communauté qu'ils visitent », ajoute-t-il.

Pour une plus forte présence canadienne

Certains représentants de la francophonie en Alberta et au Manitoba aimeraient toutefois que leurs villes bilingues s’impliquent plus dans le réseau pour mieux incarner son message.

« Ça pourrait solidifier et augmenter l’implication des francophones », dit Louis Tétrault, le directeur de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba.

Le rendez-vous se termine vendredi. Les membres se pencheront sur la forme que pourrait prendre un parcours axé sur l'héritage francophone qui traverserait tout l'Ouest canadien.