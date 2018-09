Yves Duhaime l'a côtoyée quotidiennement lors du premier mandat du gouvernement de René Lévesque, alors qu'il était lui-même député de Saint-Maurice et ministre du Tourisme, de l'Industrie et du Commerce.

Elle était très coriace, elle était très intelligente, elle était têtue, raconte-t-il. Une femme comme elle qui est têtue, c’est assez formidable en politique. Il en faut.

Il en parle comme d'une femme extraordinaire qui a mené à terme des réformes qui ont changé le Québec.

Elle a piloté la réforme de l'assurance automobile, qui créait la SAAQ et introduisait un régime sans faute et des indemnisations lors d'accidents de la route. Elle est aussi à l'origine de la réforme du droit de la famille, qui accordait aux femmes des droits égaux à ceux des hommes lors d'une séparation ou d'un divorce et de la loi sur la protection du consommateur.

Dans les grands dossiers qu’elle a pilotés, elle a eu un appui inconditionnel de René Lévesque. Yves Duhaime, ancien ministre péquiste

Yves Duhaime (Archives) Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Denis Vaugeois, ancien ministre péquiste des Affaires culturelles et ministre des Communications, originaire de Saint-Tite, siégait à ses côtés au cabinet. Le hasard a fait que j’étais à côté d’elle et, ça, c’est des grands moments [...], on était des confidents l’un pour l’autre , se souvient-il.

On pourrait créer un cours Lise Payette à l’université et les étudiants seraient là pendant un semestre et se diraient : "Ce n‘est pas possible que cette femme-là ait existé", parce qu’elle a touché à tellement de choses avec tellement de talent. Denis Vaugeois, ancien ministre péquiste

Louise Forestier (Archives) Photo : Radio-Canada/Tout le monde en parlait

La chanteuse et comédienne originaire de Shawinigan Louise Forestier a aussi connu Lise Payette.

Louise Forestier a joué dans le téléromain Des dames de coeur, créé par Lise Payette.