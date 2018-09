L’homme de 34 ans a connu son 15 minutes de gloire en février alors qu’une opération de sauvetage importante avait été mobilisée pour le ramener sur la terre ferme. Il dérivait alors à bord d’un gros morceau de glace sur la rivière Petitcodiac, à Moncton.

Il est apparu en Cour jeudi, après être demeuré en garde à vue pendant 71 jours. Le juge Paul Duffie, qui lui a imposé une période de probation de 18 mois, estime que cette peine est suffisante. Il lui est aussi interdit de posséder une arme à feu ou d’avoir un contact avec son ancienne partenaire, qui devrait accoucher de leur enfant en octobre. Il doit aussi participer à un programme d’intervention en matière de violence domestique.

Mike Delahunt a admis avoir menacé de tuer sa conjointe le matin du 21 février 2018. Il l’a ensuite frappée, poussée sur le lit où il a tenté de la maintenir. Elle a toutefois réussi à se défaire de son emprise et Mike Delahunt a alors pris la fuite.

Le matin suivant, le 22 février, il est retourné chez à l’appartement qu’il partageait alors avec sa conjointe. Il a brisé des objets dans le logement et a de nouveau frappé sa partenaire, la faisant tomber.

Il s’est ensuite enfui, une seconde fois.

C’est un peu plus tard, le même jour, que la police a été appelée concernant un homme dérivant sur la rivière Petitcodiac, à Moncton. Une trentaine de pompiers de Moncton, de Riverview et de Dieppe se sont déplacés pour venir à sa rescousse, en plus d’agents de la Garde côtière canadienne et des pêcheurs de la région.