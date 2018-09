Je pensais que M. Legault serait en panique plus tard dans la campagne. Jean-François Lisée, chef du PQ

« Je ne pensais pas que, si tôt dans la campagne, il verrait que ses mauvaises propositions le desservent, que le tapis est en train de lui glisser sous les pieds », a-t-il offert en mêlée de presse à Montréal, jeudi soir.

Peu auparavant, son adversaire de la CAQ invitait les sympathisants du PQ à se rallier aux caquistes pour défaire les libéraux. « Je veux que le message porte à ceux qui ont voté pour le PQ en 2014 : cette fois-ci, si vous voulez battre les libéraux, il ne faut pas que le vote s'éparpille, il faut se concentrer à la CAQ », a plaidé M. Legault.

« Ceux qui sont nationalistes, vous avez le choix entre voter pour un parti qui est à genoux devant le fédéral ou un parti nationaliste qui va défendre le Québec, ça c'est la CAQ », a affirmé le chef lors d'un point de presse à Saint-Colomban, dans les Laurentides, jeudi après-midi.

D'après Jean-François Lisée, « ce que ça signifie, c'est que le PQ progresse » et que « la CAQ commence à craindre de perdre son avance et de perdre l'élection ». Et voter PQ ne signifie pas donner au Parti libéral de Philippe Couillard la victoire sur un plateau, a-t-il insisté quand la question lui a été posée. « Non, parce qu'on veut dépasser les libéraux et la CAQ. »

Le dirigeant de la CAQ a profité de la 15e journée de campagne électorale pour interpeller directement les partisans péquistes et les inviter à se joindre aux troupes caquistes.

Dans les faits, François Legault avait lancé un appel au vote stratégique dès le jour 8 de cette campagne électorale, qui en compte 39 au total. Le 30 août, lors d'un souper militant à Montmagny, il avait exhorté les participants à tenter de convaincre leurs amis péquistes de voter pour la CAQ pour défaire le gouvernement libéral.