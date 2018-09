Un texte de Joane Bérubé

Pendant que Mathieu Quenum discutait agriculture et faisait part de ses engagements, en compagnie des candidats de la CAQ des circonscriptions voisines, son chef, François Legault, s’inquiétait pour l’avenir du français.

Mathieu Quenum, candidat de la CAQ dans Matane-Matapédia et Louis Lebouthillier, candidat de la CAQ dans Gaspé Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Ce sont plutôt les chefs du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, et du PQ, Jean-François Lisée, qui avaient mis l’agriculture à leur agenda aujourd’hui.

Jean-François Lisée a présenté une vingtaine de mesures pour entre autres favoriser la relève agricole, développer les fermes familiales, protéger les terres agricoles. Le chef du PQ veut aussi relancer le concept de « souveraineté alimentaire ».

Le premier ministre, Philippe Couillard, de son côté, s’engageait à limiter l'achat de terres agricoles par des fonds d'investissement et à préserver le modèle des fermes familiales.

Rivière-du-Loup-Témiscouata très courtisée

Au diapason avec son chef, le candidat du PLQ dans Rivière-du-Loup-Témiscouata et ministre de la Stratégie maritime, Jean D’Amour, parlait de remettre en valeur des terres en friche.

Le député sortant croit que le défrichage de nouvelles terres pourrait permettre à de nouvelles familles de s'installer dans la région et de développer davantage de produits québécois. M. D'Amour souhaite également développer le marché acéricole sur les marchés internationaux.

Pendant ce temps, son adversaire caquiste dans Rivière-du-Loup Témiscouata, Denis Tardif, parlait de transparence gouvernementale.

La liste des projets soumis à Québec pour obtenir du financement par les 43 municipalités de la circonscription devrait être publique, selon lui. M. Tardif, s’il est élu, indique qu’une telle liste serait désormais publiée et mise à jour chaque mois.

Le candidat caquiste a aussi promis d'améliorer le financement des organismes communautaires.

Vincent Couture, candidat péquiste dans Rivière-du-Loup-Témiscouata Photo : Radio-Canada/Geneviève Génier Carrier

Pas en reste avec les candidats du PLQ et de la CAQ, le candidat du PQ, Vincent Couture, a choisi la journée pour dévoiler ses priorités en santé.

Il souhaite une diminution du ratio patient/infirmière, ce qui, selon lui, permettrait d'améliorer tant la qualité des soins que les conditions de travail. Vincent Couture se dit aussi convaincu que des infirmières en poste dans les CLSC jusqu'à 21 h pourraient permettre de désengorger les centres hospitaliers de la région.

Routes, pêcheries et éducation

Plus à l’Est, dans Matane-Matapédia, le candidat péquiste et député sortant, Pascal Bérubé, s’est plutôt penché sur l’état des routes de sa circonscription.

Il a souligné que les libéraux ont investi 168 millions de dollars de moins dans le programme routier 2017-2019 que le gouvernement de Pauline Marois l’avait fait entre 2013 et 2015.

Le candidat du PQ a aussi poursuivi à Amqui l’inauguration de ses locaux électoraux.

Le candidat libéral dans Gaspé, Alexandre Boulay Photo : Radio-Canada/Emilie Talbot-Hamon

À Gaspé, le candidat du PLQ, Alexandre Boulay, prêchait aussi pour un maximum de retombées économiques, mais dans le secteur des pêches, un domaine familier des Gaspésiens.

S’il est élu, il promet qu’un gouvernement libéral rouvrira le Carrefour national de l'aquaculture et des pêches fermé en 2011. Le nouveau carrefour réunirait des organisations, des chercheurs et des entreprises en démarrage dans le secteur des pêches et de l'aquaculture.

Le projet mené par la Corporation de recherche Merinov est évalué à 18,6 millions de dollars et a déjà été déposé au gouvernement du Québec qui pourrait en financer jusqu'à 90 %.

Enfin, Québec solidaire propose l'embauche de 60 nouveaux enseignants en Gaspésie. La candidate solidaire dans Bonaventure, Catherine Cyr Wright, estime que, pour ses électeurs, cela représente 30 nouvelles ressources de plus réparties dans 19 écoles primaires et 2 écoles secondaires.

Catherine Cyr Writh défend les couleurs de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Bonaventure. Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Le plan de QS prévoit l'ajout de 4400 nouveaux professionnels et enseignants dans l’ensemble de la province. Un gouvernement de Québec solidaire réinvestirait aussi dans la réfection des écoles, augmenterait le salaire des enseignants et réduirait le nombre d'élèves par classe.

Les enjeux de la Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, où la campagne tarde à prendre sa vitesse de croisière, trois jeunes de la région de Baie-Comeau ont discuté de leurs préoccupations en matière d’éducation au micro de Radio-Canada.

Charles Pinard, président de l'Association des pourvoiries de la Côte-Nord aussi discuté de sa vision des enjeux électoraux concernant la chasse et la pêche.