C’est après avoir roulé sur l’autoroute où le déversement s’est produit que les véhicules ont été endommagés.

En effet, des camions de Westcan Bulk Transport ont déversé en tout un peu moins de 300 litres d'acide sulfurique appartenant à l'entreprise International Raw Material (IRM) sur l'autoroute principale de Trail lors de deux incidents survenus ce printemps, alors qu'ils sortaient de la fonderie Teck. La Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique (ICBC) doit juger de l’état des voitures et décider si elles doivent être broyées.

Puisqu'ICBC est dépassée par la demande, un concessionnaire propose des tests d'acide. Photo : Radio-Canada/Bob Keating / CBC

Les résidents de la petite ville s’impatientent et veulent des réponses sur la manière dont les déversements du 10 avril et du 23 mai sont pris en charge par les autorités ainsi que les compagnies propriétaires de l’acide sulfurique et des camions qui le transportaient.

Les pompiers en souffrent aussi

Dans la caserne de Trail, un camion de pompier d’une valeur d’environ 800 000 $ doit être envoyé à la casse. ICBC le juge inutilisable.

Des véhicules font la file chez l'assureur automobile public de la Colombie-Britannique à Trail afin de vérifier s'ils ont été touchés par le déversement d'acide sulfurique. Photo : Radio-Canada/Bob Keating / CBC

« Ce camion était le premier à être déployé en cas de problème », déplore le capitaine Greg Ferraby. « C’était la force vive de notre flotte ».

« L’inquiétude pour ICBC, c’est que les freins ne fonctionnent plus. De plus, si le système électronique du véhicule étant endommagé, le camion peut tomber en panne », raconte-t-il.

Cette histoire est commune aux nombreux résidents de Trail et d'ailleurs qui ont roulé dans la traînée d'acide sulfurique. Des véhicules complètement neufs doivent prendre le chemin de la casse, comme celui du capitaine de la caserne de pompier.

La signalisation était absente, selon un résident

Un autre résident, Cory Colwell, affirme avoir conduit avec sa femme sur la traînée d'acide sulfurique. Il ajoute toutefois qu'il a pris connaissance de ce déversement grâce aux réseaux sociaux et qu'il a fait vérifier son véhicule.

Il affirme qu'aucune signalisation n'était sur place pour l'interdire de conduire là où le déversement a eu lieu.

Ian McLeod, un résident de Trail, soutient que la corrosion de sa Chevrolet est attribuable à l'acide sulfurique déversé par les camions de Westcan Bulk Transport. Photo : Ian McLeod

« Quarante de mes véhicules seront broyés », se lamente Dan Ashton, le propriétaire d’un concessionnaire Ford à Trail.

Le propriétaire du concessionnaire AM Ford à Trail, Dan Ashton, se tient devant quelques-uns des 40 véhicules qui seront broyés puisqu'ils ont tous roulé dans l'acide sulfurique. Photo : Radio-Canada/Bob Keating / CBC

Ce n’est pas seulement Trail qui est affectée, c’est toute la région. Des gens qui vivent à Castlegar travaillent à Trail... Nous avons un corridor d’environ 22 000 personnes, ce qui en fait un des endroits les plus achalandés des Kootnays Ouest. Dan Ashton, propriétaire d'un concessionnaire Ford

Le problème, avec l’acide sulfurique, c’est qu’il suffit d’une petite éclaboussure pour que le liquide ronge les freins et la transmission des véhicules.

Des dommages en cours d'évaluation

Dans un courriel, un responsable d’ICBC indique qu’une équipe de 30 personnes traite à temps plein les réclamations des résidents de Trail. « Il est trop tôt pour estimer les coûts totaux des pertes », peut-on lire.

La fonderie Teck, à Trail, est le lieu de départ des camions qui ont laissé s'échapper l'acide. Photo : La Presse canadienne

Pour sa part, la compagnie Teck affirme que « l’acide a été neutralisé durant le nettoyage de l’autoroute et la substance n’était plus chimiquement active ».

La mairesse par intérim, Lisa Pasin, affirme toutefois que l’impatience des résidents se fait ressentir.

La mairesse par intérim de Trail, Lisa Pasin. Photo : Radio-Canada/Bob Keating / CBC

« Nous avons demandé des comptes à Teck, IRM et ICBC pour qu’ils partagent plus d’information au public », soutient-elle. « Il y a une rencontre aujourd’hui des “parties prenantes”, mais le public n’est pas invité! », s’indigne Mme Pasin.

Selon elle, la rencontre a pour objet d'assurer que ce type d'incident ne se reproduise plus jamais.

Avec des informations de Bob Keating