Le 6 septembre est une journée particulièrement chargée en émotions pour Laurie Odjick, la mère de la jeune Maisy, qui n’avait que 16 ans lors de sa disparition.

Je pense à elle quand je vais me coucher, quand je me lève et pendant la journée, parce qu’elle n’est pas avec nous , a-t-elle confié à Radio-Canada.

Laurie Odjick raconte que la douleur est vive chaque jour depuis la disparition de fille Maisy. Photo : Radio-Canada

Mme Odjick parvient tout de même à garder un certain espoir, malgré les années qui se sont écoulées et l’enquête qui stagne.

Comme famille, nous ne pouvons pas tourner la page et, ce qui nous permet de continuer, c’est l’espoir. Laurie Odjick, mère de Maisy Odjick

Une enquête critiquée

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont déployé leur poste de commandement mobile à Kitigan Zibi, jeudi, dans l’espoir d’obtenir de nouvelles pistes pour relancer l’enquête, une décennie après la disparition des deux adolescentes.

Mais pour le chef du conseil de bande de la communauté, Jean-Guy Whiteduck, les autorités auraient dû déployer plus d’efforts dès leur disparition.

Le chef du conseil de bande de Kitigan Zibi, Jean-Guy Whiteduck, pense que les choses seraient différentes aujourd’hui si les enquêteurs avaient eu une approche différence au moment de la disparition des deux jeunes femmes. Photo : Radio-Canada

Initialement, ça a été mal traité , dénonce-t-il. Il y a une frustration qui demeure toujours, peut-être que si [les enquêteurs] avaient fait le travail initialement dans les premières 24 ou 72 heures, peut-être qu’on aurait eu des résultats différents.

Selon la SQ, le passage du temps pourrait motiver certaines personnes à témoigner. Le corps policier les invite à contacter les enquêteurs.

Peut-être que des gens à l’époque avaient des réticences ou des craintes [et qu’ils] ne voulaient pas nous donner de l’information. Et peut-être que 10 ans plus tard, ils vont vouloir parler aux policiers , espère Marc Tessier, porte-parole de la SQ.

Rappel des faits

Maisy Odjick et Shannon Alexander ont été vues pour la dernière fois dans une demeure de Maniwaki, à proximité de Kitigan Zibi, le 6 septembre 2008.

Les autorités ont tenté de faire avancer l’enquête à maintes reprises, notamment en diffusant des portraits vieillis des jeunes disparues.

Les portraits vieillis de Shannon Alexander et de Maisy Odjick (archives) Photo : Sûreté du Québec

Après avoir reçu des informations du public, la SQ a mené des recherches en juillet 2017 dans le secteur, en déployant, entre autres, des plongeurs dans le ruisseau Pitòbìg, mais en vain.

Avec les informations de Florence Ngué-No