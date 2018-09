Un texte de Marlène Joseph-Blais

La Ville de Baie-Comeau souhaite ajuster son règlement de zonage de manière à encadrer plus sévèrement la vente de cannabis que ce que permet la loi provinciale.

Sur le même sujet : Baie-Comeau aura sa succursale de la Société québécoise du cannabis

Elle serait interdite dans un rayon de 500 mètres autour des écoles primaires et secondaires ainsi que des centres de la petite enfance, plutôt que 250 mètres comme l'exige Québec.

L'intention, c'est de dire : maintenant que c'est fait, que c'est légal et qu'il y aura consommation, c'est quoi le meilleur moyen pour s'assurer de la santé et sécurité des citoyens? Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Si le règlement est adopté tel quel, le point de vente devra aussi se trouver dans un bâtiment détaché et non dans un centre commercial. La succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) pourrait uniquement s'établir dans les quelques secteurs choisis par la Ville.

Deux zones ciblées

Deux zones sont privilégiées par la Ville pour la vente de cannabis. Elles ont été identifiées par la couleur orange sur les cartes présentées jeudi aux citoyens.

L'une d'elles se situe dans le secteur Mingan, au sud du boulevard Pierre-Ouellet, entre la rivière Amédée et l'avenue des Hémérocalles.

Dans le secteur Mingan, la zone privilégiée par la Ville de Baie-Comeau pour la vente de cannabis est située au sud du boulevard Pierre-Ouellet. Photo : Ville de Baie-Comeau

L'autre zone se trouve dans le secteur Marquette, le long du boulevard LaSalle, entre les avenues Donald-Smith et du Père-Arnaud.

Une seule zone (en rouge) a été ciblée pour la vente potentielle de cannabis dans le secteur Marquette. Photo : Ville de Baie-Comeau

Du cannabis pourrait aussi être vendu dans d'autres secteurs commerciaux, dont un qui inclut une partie des rues Amédées et de Puyjalon. La rue de Bretagne est aussi ciblée, tout juste au nord de l'intersection du boulevard Laflèche.

Citoyens satisfaits

La plupart des citoyens présents à l'assemblée se sont montrés en accord avec les propositions de la Ville.

Karine Bujold préférerait toutefois que la succursale de la SQDC soit située à l'écart des centres commerciaux et des commerces fréquentés par les familles. De toute façon, les gens qui voudront consommer pourront s'y rendre , a-t-elle souligné.

La vice-présidente de l'Association générale des étudiants du Cégep de Baie-Comeau se réjouit de voir que la réglementation est sévère et qu'un point de vente ne pourra être établi près du Cégep. Est-ce qu'on souhaite que le cannabis soit rendu banal, entre guillemets, comme l'alcool l'est? Je crois que non , a dit Emmeraude Tanguay.

Emmeraude Tanguay appuie l'encadrement proposé par la Ville de Baie-Comeau pour la vente de cannabis. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

De faire une réglementation sévère comme celle-là, ça rend les choses sérieuses pour les gens. Je crois que ça oblige à la réflexion. Emmeraude Tanguay, vice-présidente, Association générale des étudiants du Cégep de Baie-Comeau

Un seul citoyen estime que les règles proposées par la Ville sont trop restreignantes. Gilles Desgagnés croit que l'alcool vendu dans de nombreux commerces est plus dommageable que le cannabis. Il ne faut pas paniquer avec ça, le cannabis, a-t-il affirmé. Il y en a toujours eu, ça fait 40 ans, puis il y en a partout.

Production et transformation

La Ville de Baie-Comeau veut autoriser la transformation du cannabis dans ses zones industrielles. La production de la plante, quant à elle, pourrait se faire uniquement dans les zones forestières ou agricoles.

Le projet de règlement comprend toutefois une exception. Une serre pourrait être construite dans un secteur commercial si elle est liée à une entreprise électro-intensive qui produit beaucoup de chaleur.

Une entreprise comme GPU One, qui installe présentement un centre de données à Baie-Comeau, pourrait ainsi utiliser l'énergie qu'elle dégage pour faire pousser des plants dans un bâtiment situé sur son terrain,

Il y a un déchet qui est la chaleur. C'est triste de la jeter dehors. On peut l'utiliser, la récupérer , explique le maire Yves Montigny. Il assure cependant que personne n'a approché la Ville pour produire ou transformer du cannabis pour l'instant.

Les modifications au règlement de zonage devraient être approuvées d'ici la fin de l'année, mais elles pourraient encore être modifiées.

Baie-Comeau consultera à nouveau ses citoyens au cours des prochains mois en vue d'encadrer les zones de consommation du cannabis.