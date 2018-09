Selon les documents obtenus grâce à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Police provinciale de l’Ontario a dépensé 315 000 $ pour les salaires des quatre détectives pendant l’enquête qui a duré plusieurs mois.

De leur côté, les procureurs de la Couronne ont réclamé environ 32 000 $ en frais de déplacement.

À cela s’ajoutent 6500 $ pour des services de transcription judiciaire.

Or, selon le gouvernement provincial, il ne resterait aucune trace de certaines dépenses, dont les frais de déplacement du juge de Toronto à Sudbury, où avait lieu le procès.

Le coût total ne sera donc peut-être jamais connu.

Mme Sorbara et M. Lougheed avaient été accusés à la suite d’allégations d'Andrew Olivier, qui voulait devenir candidat libéral.

Andrew Olivier s'était déjà présenté pour le Parti libéral, lors des élections de 2014. Photo : Radio-Canada/Yvon Thériault

Il affirmait qu’on lui avait offert un emploi pour qu’il ne se présente pas à l’investiture dans la circonscription provinciale de Sudbury contre le candidat vedette Glenn Thibeault, en vue de l’élection partielle de 2015.

Les accusations avaient été rejetées par le juge Howard Borenstein après avoir entendu pendant dix jours la présentation de preuves qui ne l’avaient pas convaincu que la Couronne avait des chances de remporter le procès.

Après avoir été blanchi, M. Lougheed avait affirmé que le procès n’aurait jamais dû avoir eu lieu et s’inquiétait du fardeau financier engendré par cette enquête et un procès coûteux et non nécessaire.

D'après les informations de CBC