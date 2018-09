Un texte de Joëlle Girard

Le chef caquiste se trouvait à Saint-Colomban, dans les Laurentides, pour faire une promesse au sujet du prolongement des autoroutes 13 et 19 ainsi que du Réseau express métropolitain (REM) et courtiser les électeurs du Grand Montréal.

Interrogé au sujet de la réduction des GES, François Legault s'est défendu d'en faire trop peu pour l'environnement. « On ajoute du transport en commun. On est les seuls à dire, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud, qu’on va prolonger le REM à Laval et ensuite sur l’axe est-ouest, et ça, ça va réduire les GES, en plus du plan des libéraux. »

À la fin de l’année 2015, le gouvernement de Philippe Couillard a doté le Québec d’un plan de réduction des GES visant une diminution de 37,5 % des émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990.

À ce que je sache, le gouvernement en place a un plan qui est supposé de nous mener à l’objectif de 2030. Il n’y a pas de raison de croire que ce plan-là n’est pas bon. François Legault, chef de la CAQ

En ce qui concerne le prolongement du REM, Philippe Couillard a pour sa part évoqué un scénario où un nouveau gouvernement libéral le prolongerait plus loin vers le nord, soit jusqu’à Mirabel plutôt que Laval.

« Est-ce qu'on est capable, avec le REM, vraiment, de remplir à Mirabel », a demandé François Legault.

« Il faut comprendre que le transport en commun, ça prend une densité de population, a ajouté le chef de la CAQ. On ne peut pas avoir des stations à tous les coins de rue. Il faut aussi avoir des autoroutes, […] que les gens qui ont des voitures soient capables de circuler. »

Incompatible avec l'exploitation pétrolière

À l'époque où le gouvernement Couillard avait annoncé son plan de réduction des GES, les environnementalistes l'avaient accueilli positivement, le qualifiant d'« atteignable ». Ils avaient toutefois prévenu le gouvernement que ce ne serait pas chose facile.

Jean-Patrick Toussaint, chef des projets scientifiques pour le Québec de la fondation David Suzuki, avait à l’époque estimé que pour arriver à atteindre de tels objectifs, le gouvernement devait abandonner l’idée d’exploiter du pétrole et du gaz naturel.

« Je ne pense pas que [ces cibles] soient compatibles avec l'exploitation des hydrocarbures au Québec », avait-il en entrevue avec Radio-Canada.

Or, jusqu'à tout récemment, le programme de la CAQ évoquait l'exploitation « responsable » des ressources pétrolières et gazières sauf « dans des zones densément peuplés [sic] et dans les endroits où il y a absence d’acceptabilité sociale ».

Ce passage a toutefois été modifié, sur le site web du parti, le jour même où ses adversaires le qualifiaient de « propétrole ». La CAQ parle désormais « d’exploitation des ressources naturelles », sans faire mention ni de « pétrole » ni de « gaz de schiste ».

François Legault avait déjà annoncé en début de semaine que son parti maintiendrait les cibles établies par le Parti libéral s'il était élu. En outre, il estime que la Coalition avenir Québec serait plus à même de les atteindre, notamment en favorisant le transport de marchandises par train ou bateau et en exportant plus d'hydroélectricité.

Il s'est même montré ouvert à la construction de nouveaux barrages, « si on arrive à signer d’autres contrats d’exportation aux États-Unis, en Ontario, au Nouveau-Brunswick ».

« La plus grande contribution que le Québec pourrait faire pour notre planète, c’est d’exporter beaucoup plus d’électricité », a déclaré François Legault en entrevue à la radio de Radio-Canada à Québec.