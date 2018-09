Un texte d'Omayra Issa



Ouvert en 2004, l'établissement est un socle de cette communauté fransaskoise, situé à 107 km au nord de Saskatoon. Il s’agit d’un des seuls centres pour personnes âgées francophones en Saskatchewan.

Pas assez de résidents, pas assez d’argent

Le foyer qui peut accueillir 16 résidents en abrite seulement 10 à l'heure actuelle. « Le foyer ne peut pas continuer avec 10 [résidents]. Il faut un minimum de 12 [résidents] pour que le foyer soit viable », explique Jennie Baudais, consultante auprès du foyer.

Les frais d'exploitation de la résidence s'élèvent à environ 24 000 $ par mois, selon Mme Baudais, et chaque résident paie environ 2000 $ par mois. « À dix, ça fait 20 000 $, ça ne couvre pas toutes les dépenses. On est un peu pris », précise-t-elle.

C'est rendu à un point où c'est presque une crise. Jennie Baudais, consultante

Cette situation, qui dure depuis sept à huit mois, est d'autant plus alarmante que la communauté a investi environ 1 million de dollars pour fonder le foyer, selon Jennie Baudais.

« On ne veut vraiment pas laisser tomber le foyer maintenant. On a trop investi. Mais c’est quoi la solution? », dit-elle.

Conditions routières mises en cause

Jennie Baudais croit que la mauvaise qualité de la route principale qui passe par Saint-Isidore de Bellevue, soit l'autoroute 225, décourage les familles à placer leurs proches dans le foyer.

Y’a pas de chemin qui se rend à Bellevue. Les rues sont tellement terribles que personne ne veut venir. Jennie Baudais, consultante

Mme Baudais demande au gouvernement saskatchewanais de réparer cette route en piètre état depuis des années.

Pour sa part, la province indique dans un message envoyé à Radio-Canada que le ministère de la Voirie et des Infrastructures travaille avec la municipalité rurale de Saint-Louis pour améliorer les conditions d'une portion de l'autoroute.

Elle ajoute qu'elle effectue des travaux de maintien de l’autoroute 225 toutes les deux semaines. Certains travaux sont en cours.

« Venez voir notre foyer »

À bout de souffle, le foyer réfléchit à des solutions durables. Jennie Baudais demande aux gens de faire des dons. Elle a surtout un message.

« Venez passer l’hiver avec nous. Venez voir notre foyer. Si vous connaissez des gens qui sont seuls à la maison, qui pourraient profiter d’être dans un foyer de soins pour personnes âgées, dites-leur. Encouragez-les de venir voir », exhorte-t-elle.

Le foyer de Bellevue permet aux personnes âgées d’y résider gratuitement pendant deux semaines.

« Tu vas là, tu as [de] la bonne nourriture. Le plus important pour les aînés, c’est l’intégration sociale. Si tu viens au foyer, il n’y a aucun stress. Il y a des activités sociales. Tout est fait pour toi. Tu as une nouvelle liberté », promet Jennie Baudais.