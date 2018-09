Un texte de François Pierre Dufault

Un autobus entièrement électrique du constructeur canadien New Flyer est présentement à l'essai dans les rues de Charlottetown et de ses banlieues Cornwall et Stratford.

Après deux jours d'essais, le vice-président du transporteur régional T3 Transit, Matthew Cassidy, se dit déjà convaincu que l'autobus électrique est un bon choix .

J'ai été étonné de constater à quel point [l'autobus] est silencieux. Un de nos chauffeurs a dit que c'était le meilleur véhicule qu'il avait eu la chance de conduire. Matthew Cassidy, vice-président de T3 Transit

L'autonomie de l'autobus Xcelsior Charge de New Flyer, estimée à environ 300 kilomètres sur une seule charge, serait a priori suffisante pour les besoins de Charlottetown et de ses banlieues, où les trajets sont relativement courts, selon Matthew Cassidy.

Le conseiller municipal de Cornwall, Peter Meggs, est lui aussi emballé. Ce serait une perspective intéressante pour l'avenir du transport en commun , dit-il.

Le prix à l'achat d'un autobus électrique est d'environ 1 million de dollars, soit le double du prix d'un modèle à combustion.

T3 Transit a renouvelé son parc d'autobus en 2016 avec l'acquisition d'une dizaine de véhicules d'occasion de la Ville de Calgary, en Alberta. Ces autobus ont une durée de vie utile d'environ cinq ans, selon le transporteur.

À l'époque, la formule de financement du Fonds fédéral pour l'infrastructure du transport en commun, basée sur l'achalandage, n'avait pas permis à la capitale insulaire d'acheter des autobus neufs.

Cette fois, le député fédéral Sean Casey assure que le financement d'Ottawa sera au rendez-vous. C'est déjà décidé, c'est déjà en place , insiste l'élu de Charlottetown. Les investissements du gouvernement fédéral en infrastructure font partie de l'entente bilatérale [de 366 millions de dollars sur 10 ans] qui a été signée, il y a environ un mois.

Il n'y a pas encore d'échéancier ni de budget prévus pour le remplacement des autobus de T3 Transit.