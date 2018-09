Un texte de Jean-Philippe Martin

Rencontré à la veille du départ de ses deuxièmes Grands Prix Cyclistes, impossible pour l'athlète de 21 ans ne pas revenir sur cette fameuse course du 8 septembre 2017.

Plus jeune coureur du peloton, à sa toute première course sur le circuit World Tour, Pier-André Côté avait animé le spectacle sur plus de 140 kilomètres en échappée, en compagnie de trois autres participants.

« Ç'a été une journée magique », commente-t-il sans hésiter. Pourtant, cette première course parmi les grands a bien failli se transformer en catastrophe.

Un collet de selle défectueux a fait en sorte qu’il s’est presque retrouvé assis sur la tige transversale du cadre de son vélo, au point où il a carrément dû changer de monture en pleine course.

« J’ai fait la course la plus dure de ma vie avec une selle trop basse de trois pouces, raconte-t-il. Pour les muscles, ce n’était pas facile. »

Pier-André Côté portera à nouveau le maillot de l'équipe canadienne lors des Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Un coureur transformé

Humblement, il ajoute qu’un vélo en parfait état ne lui aurait pas permis de compléter la course, lui qui a finalement dû abandonner à 40 km de l’arrivée, complètement épuisé.

Néanmoins, cette aventure des Grands Prix Cyclistes est venue conclure une saison 2017 qui l’a transformé.

« J’ai eu une grosse année [en 2017], pas nécessairement en résultats, mais en volume, explique-t-il. Et cette année, ça paie. Ma "tank à gaz" s’est agrandie. »

Je me suis rendu compte durant ma préparation hivernale que j’avais un plus gros moteur que l’an passé. Pier-André Côté, membre de l'équipe nationale

Gagner sa vie sur un vélo

Ce nouveau moteur lui a permis de gagner ses premières victoires professionnelles lors du Tour de Beauce et de signer, la semaine dernière, un contrat avec la formation américaine Rally pour les deux prochaines saisons.

Rui Oliveri, Pier-André Côté (au centre) et John Murphy Photo : Gracieuseté Tour de Beauce

Cette équipe fait partie du circuit professionnel continental. Elle offre de meilleures conditions salariales et ses coureurs participent à des épreuves plus relevées.

Soudainement, le plan de carrière de l’étudiant en actuariat évolue.

« C’est vraiment incroyable de signer avec Rally, parce que je peux commencer à dire que je gagne ma vie avec le vélo. Je m’étais tout le temps dit : “Je continue d’aller à l’école parce que jamais je ne vais gagner ma vie avec le vélo”. »

Pier-André Côté, qui ne compte pas abandonner les études pour autant, rêve de suivre les traces d’Antoine Duchesne et Hugo Houle jusqu’au circuit World Tour, mais tout ça demeure encore bien loin pour lui.

« Je ne me fixe pas d’objectif. Je me dis que je donne mon 100 % et je vis le rêve pendant qu’il passe. Si au bout des 2 ans, j’ai des offres plus haut, je ne cracherai pas dessus. Mais si ça ne débouche pas, je ne me verrais pas combattre au même niveau pendant une dizaine d’années. »

Apprendre la vie au sein du peloton

Entre-temps, Côté compte profiter au maximum ce week-end de cet autre rendez-vous avec les meilleurs cyclistes de la planète.

Il entend cette fois demeurer plus longtemps en leur compagnie, au sein du peloton, du moins lors de la course de Québec

L’année passée, j’ai vécu 12 secondes dans le peloton quand [il m’a] avalé. Je n’ai pas vraiment vécu le rythme de la course. Pier-André Côté, membre de l'équipe nationale

« Présentement, je n’ai pas le calibre pour gagner cette course-là ou pour faire un bon résultat. Mais si je souhaite faire ça dans les prochaines années, je dois prendre le feeling de comment la course se joue dans le peloton. »