Un texte de Delphine Jung

Cette nouvelle campagne, intitulée « Mon histoire », dévoilera une capsule vidéo chaque semaine sur le site Internet du centre, dans laquelle on pourra écouter les témoignages de jeunes passés par le processus de radicalisation. Ils y expliqueront ce qui les a poussés à questionner leur démarche et quelles sont leurs attentes pour l’avenir.

Certaines familles ont également accepté de se confier.

Ces vidéos sont censées devenir des outils pédagogiques pour les enseignants et les intervenants des centres communautaires, afin de leur permettre d'aborder ces questions.

« Ils nous avaient demandé des outils d’éducation et de sensibilisation concrets », précise le directeur du centre, Herman Deparice-Okomba, en ajoutant que le projet est né il y a environ un an et demi.

Le centre fournit également aux intervenants des fiches pour expliquer la manière d’animer les ateliers de discussions.

Herman Deparice-Okomba, directeur général du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence Photo : Courtoisie/CPRMV

Ces vidéos dévoilent ainsi l’histoire de Luc* qui s’est reconnu dans le combat mené par les Kurdes contre l’État islamique, celle de Kenza*, dont la sœur est partie faire le djihad, ou encore celle de Marc*, qui pensait que tous les musulmans sont des terroristes.

Tous racontent leur histoire avec leurs mots. « Ce sont eux qui ont écrit leur texte et tourné les images. Le centre s’est assuré de leur anonymat et les a accompagnés durant ce projet », explique M. Deparice-Okomba, qui croit fortement en la portée éducatives de ce projet.

Il faut donner des espaces d’échanges pour les jeunes, et leur apprendre ce qu’est l’esprit critique, car c’est l’enseignement qui est l’antidote à la radicalisation. Herman Deparice-Okomba, directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

M. Deparice-Okomba y voit aussi une sorte de thérapie pour les premiers concernés, qui ont tous dû « assumer leur passé ». « Il fallait qu’ils soient prêts tant au niveau psychologique qu’émotionnel », ajoute le directeur.

La première des 13 vidéos qui seront diffusées est celle d’Aniss*. Le jeune homme y explique comment il a développé de l’empathie « pour tous les musulmans qui souffrent en Syrie, en Irak et en Birmanie ». Peu à peu, il en est venu à « haïr tous les non-musulmans » et se « [réjouissait] même des attentats ». Jusqu’au jour où il a été arrêté. « J’ai décidé de ne plus jamais faire pleurer ma mère », dit-il. « Désormais, mon seul but est de rendre mes parents fiers de moi », conclut-il.

De quoi alimenter les discussions. Du moins, c’est ce qu’espère le directeur.

* Tous les prénoms ont été modifiés par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

Avec les renseignements de Valérie-Micaela Bain