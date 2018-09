Le Mouvement Desjardins enclenche les démarches pour la fusion de quatre caisses de la Baie-des-Chaleurs. Quatre réunions d'information étaient organisées mercredi soir à Caplan, à New Richmond, à Carleton-sur-Mer et à Maria pour présenter un projet de fusion aux membres des caisses aux Quatre-Vents, de Tracadièche, de Maria et de New Richmond.