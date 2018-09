Un texte de Pascal Gervais

Les autorités municipales lui reprochaient notamment d'avoir fait subir du harcèlement sexuel et psychologique à du personnel civil et policier et d'avoir utilisé un langage et des gestes non appropriés envers les employés de la MRC , selon un récent jugement dont Radio-Canada a obtenu copie.

Or, la Division administrative et d’appel de la Cour du Québec a conclu que la preuve avancée ne supportait pas ces reproches et que la MRC a pris une décision rapide sur la base d'allégations non justifiées et sans attendre les conclusions d'une enquête de la Sûreté du Québec (SQ) sur le dossier.

Les magistrats condamnent la MRC des Collines-de-l'Outaouais à payer à M. Tanguay tout le traitement et les autres avantages dont il a été privé depuis sa destitution en juin 2017, avec les intérêts, en plus du remboursement de la somme de 190 916,19 $ pour ses frais.

Chronologie des événements

Selon les documents déposés en preuve, M. Tanguay connaît d'abord une brillante carrière comme policier. Embauché en 1998 par le tout nouveau Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, il bénéficie généralement de l’estime de ses collègues et il est apprécié de ses employeurs, selon les mêmes documents.

Après avoir été président de la Fraternité des policiers de la MRC entre 2004 et 2007, il devient en 2008 lieutenant-détective chargé du bureau des enquêtes criminelles. En 2010, il accède au grade de capitaine et il devient responsable de l’éthique, de la discipline et de l'accès à l’information.

En juillet 2013, M. Tanguay assume l'intérim au poste de directeur de la sécurité publique pendant quelques mois. Il devient directeur adjoint le 1er juillet 2015 et, à compter de ce moment, il assume à nouveau l'intérim comme directeur pendant les absences pour maladie du directeur Denis St-Jean, jusqu’au retour de ce dernier en mai 2016.

Toujours selon les documents de cour, c’est à ce moment que M. Tanguay est mandaté pour mener une enquête sur les activités des policiers, particulièrement pendant la patrouille de nuit.

À sa demande, deux cadres du corps policier régional analysent les données de localisation GPS des autopatrouilles. Ces données n’avaient jamais été utilisées auparavant pour contrôler le travail des policiers.

Les agents sont inquiets. L'enquête laisse croire que plusieurs policiers sont impliqués dans cette pratique qui sera appelée « le vol de temps ».

Changement de culture

Après quelques suspensions de policiers, cette histoire de « vol de temps » fait des remous, poursuit le jugement.

Le 10 août 2016, le Comité de la sécurité publique de la MRC (CSP) constate que l'enquête touche désormais de 17 à 18 cas, sans compter 3 ou 4 autres dossiers à vérifier.

Le 18 juillet 2016, les découvertes sur le « vol de temps » prennent tellement d’ampleur que le CSP mandate le cabinet d’avocats Fasken Martineau pour mener une enquête a cet égard.

Le 17 août 2016, la Fraternité dépose une première plainte d’une longue série à l'endroit de M. Tanguay. Aucun de ces griefs et plaintes n’a fait l’objet d’une décision à ce jour.

Au mois de septembre 2016, la MRC des Collines-de-l'Outaouais reçoit le rapport du cabinet d’avocats Fasken Martineau sur le dossier du « vol de temps ».

Ce rapport affirme qu’il y a eu vol de temps de la part de certains policiers. Malgré cette preuve, la recommandation des avocats est de ne pas continuer l'enquête et de ne prendre aucune mesure disciplinaire, et cela à cause d’un mémo du directeur Denis St-Jean daté du 23 août 2016, lequel fait état de rencontres tenues avec une quarantaine d’agents entre les 4 et 14 juillet 2016.

À l’occasion de ces rencontres, le directeur St-Jean avait recadré la période de repas et exposé la tolérance zéro de la direction concernant l’absence de prestations de travail à certains moments pendant les quarts de nuit, en allant jusqu’à dormir dans les autopatrouilles à l’abri des regards dans des secteurs isolés , selon le jugement consulté par Radio-Canada.

Le climat s’envenime

Selon les documents de la Cour du Québec, le litige a débuté lorsque Sylvain Tanguay a été chargé d'instaurer une politique de tolérance zéro pour éliminer les mauvaises utilisations de ressources et le « vol de temps ».

Le 7 février 2017, la MRC décide de mandater un second organisme, le Corps canadien des Commissionnaires (CCC ) pour faire la lumière sur des allégations de comportements répréhensibles de la part de Sylvain Tanguay. Ces allégations vont du manquement disciplinaire à l’abus de pouvoir et à des actes criminels .

La conclusion du rapport du CCC fait mention de différents témoignages des policiers rencontrés, appuyés par les éléments d’un policier, sont des éléments de preuves tangibles nécessitant une enquête criminelle portant sur ces allégations .

À la fin février 2017, Radio-Canada apprend que M. Tanguay est suspendu du corps de police avec salaire depuis un peu plus d'une semaine.

Or, selon la cour, M. Tanguay n’a jamais eu l’occasion de rencontrer les enquêteurs du CCC pour donner sa version des événements qu’on lui attribue.

Au mois de mai 2017, la SQ écrit à la MRC pour confirmer que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera pas d'accusation à l’encontre de M. Tanguay relativement aux plaintes.

Réunis en assemblée le 15 juin de la même année, les maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais confirment sa destitution de façon permanente.

Les juges rendent leur verdict

Le tribunal conclut que la MRC a pris une décision rapide, sur la base d'allégations non justifiées, avant même de connaître le résultat de l’enquête de la SQ sur ces mêmes allégations.

Ces allégations ont toutes été rejetées par les juges de la Cour du Québec, qui ont conclu que l'ex-directeur adjoint ne faisait que son travail en exécutant le mandat qu'on lui avait donné.

En entrevue à Radio-Canada, Me Thomas Villeneuve, l’avocat de M. Tanguay, a affirmé que son client a été le bouc émissaire et la cible de façon injustifiée, simplement parce qu’il faisait son travail comme il se devait de le faire.

Entre-temps, M. Tanguay, toujours suspendu de ses fonctions, n'a cessé de clamer son innocence et de réclamer d'être entendu.

Me Villeneuve se réjouit de la décision de la Cour du Québec et ajoute que non seulement son client n'abandonnera pas sa poursuite en dommages contre la MRC, mais qu'il envisage maintenant de revoir à la hausse ses réclamations.

Les juges concluent que la preuve démontre un corps de police désorganisée et s’opposant ouvertement à la direction, une direction qui a de la difficulté à imposer de nouvelles structures et des normes strictes et à les faire respecter par les policiers.

Les documents présentés en cour révèlent également une Fraternité mécontente des changements imposés par la direction et anxieuse à l'égard des sanctions pouvant être imposées à ses policiers.

Les policiers et la Fraternité n’ont pas apprécié le « changement de culture » que la MRC voulait imposer et ils en ont blâmé M. Tanguay, allant même jusqu’à ressortir des faits vieux de plusieurs années pour ternir sa réputation, peut-on lire dans le jugement.

En conclusion, la MRC des Collines-de-l'Outaouais n’avait pas de motifs suffisants pour suspendre, puis destituer M. Tanguay le 15 juin 2017, selon le tribunal.

La MRC « accuse réception » de la décision

La MRC des Collines-de-l'Outaouais accuse réception du jugement rendu par la Cour du Québec ''Division administrative et d’appel'' concernant le dossier l’opposant à M. Sylvain Tanguay où la Cour infirme la décision du Conseil des maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais de destituer l’employé en question , peut-on lire dans le communiqué publié jeudi.

Étant donné les circonstances, la MRC des Collines-de-l’Outaouais se doit de prendre connaissance en détail dudit jugement. Compte tenu de ces faits, la MRC des Collines-de-l’Outaouais ne fera aucun autre commentaire relativement à ce jugement , poursuit la MRC.

Radio-Canada a joint le Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, qui l'a référé à la direction générale. Pour l'instant, aucun responsable policier n'a commenté le dossier.

Avec les informations de Yasmine Mehdi