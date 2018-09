La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, précise que le financement améliorera les options de traitement et de récupération pour les Britanno-Colombiens.

Lors de l'annonce, elle était accompagnée de la ministre provinciale de la Santé mentale et des Dépendances, Judy Darcy.

« Nous voulons construire un système où les gens qui ont besoin d’aide peuvent en trouver rapidement et où la dépendance n’est plus traitée comme un échec moral », soutient Mme Darcy dans un communiqué de presse.

Le financement global de cette entente est de 33,98 millions de dollars, du gouvernement du Canada, et de 37,76 millions de dollars, de la province.

L'annonce a été faite à Toronto lors d'un symposium sur la crise des opioïdes.

Plus de 3800 personnes sont mortes à cause de surdoses au pays en 2017, dont 1212 en Colombie-Britannique, selon des chiffres de Santé Canada et du bureau du coroner provincial.