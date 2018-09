Le propriétaire du Park Theatre, Leonard Schein, de même que Dale Dubberley, qui possède le restaurant Thai Away Home, et le propriétaire du Cambie General Store, Gary Gautam, comptaient parmi plus de 100 propriétaires ayant entamé un recours collectif contre les constructeurs de la Canada Line et TransLink.

Selon eux, la construction de la ligne de métro durant plus de trois ans a fait fuir des clients, ce qui a occasionné des pertes de centaines de milliers de dollars.

Le juge Christopher Grauer de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique écrit, dans son jugement, que « ce qui a rendu la construction intolérable a été la durée de la restriction d'accès [aux commerces] ». Il ordonne à TransLink de payer 128 000 $ à M. Schein, 44 560 $ à M. Dubberly et 7600 $ à M. Gautam.

Un précédent judiciaire

Il reste encore plus d’une centaine de cas à résoudre dans cette grande cause. La construction de la Canada Line s’est déroulée de 2005 à 2008 et il a fallu des mois de réparation de la route après la fin du projet. C’est la construction du tunnel sous la rue Cambie qui a bloqué l’accès aux véhicules près des commerces.

L’association des commerçants de Cambie Village a déposé son recours collectif deux jours avant le premier essai du métro. Elle allègue que les constructeurs avaient délibérément nui aux commerçants locaux en choisissant la méthode « cut and cover », c’est-à-dire de détruire la rue et la recouvrir par la suite. Cette méthode est plus économique que l’autre option, qui est de creuser le tunnel.

La construction de la ligne de métro Canada Line a duré trois ans, de 2005 à 2008. Photo : CBC

La Cour Suprême de la Colombie-Britannique avait conclu, en 2016, que les membres du recours collectif ne pouvaient pas poursuivre TransLink pour les pertes de revenus, mais qu’ils pouvaient le faire pour la perte de valeur de leur propriété.

Les cas de messieurs Schein, Dubberley et Gautam ont été traités séparément du recours collectif pour tester les tribunaux plus rapidement, dans l’espoir qu’un précédent soit établi et puisse être invoqué dans les autres cas.

Ce jugement arrive au moment même où les gouvernements provincial et fédéral ont confirmé le financement des projets de métro de la rue Broadway à Vancouver et du train léger sur rail de Surrey. Ce dernier projet a déjà fait l’objet d’opposition de personnes qui craignent la perturbation de la circulation pendant la phase de construction.