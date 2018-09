Un texte de René Landry

Devant des partisans et des journalistes, dans un ancien restaurant de sushis devenu le quartier général de Robert Gauvin, des candidats du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick ont fait une sorte de profession de foi envers la langue française. Selon eux, les francophones n'ont pas à s'en faire. Si les progressistes-conservateurs remportent les élections du 24 septembre, les francophones seront aussi bien traités que les anglophones. En somme, ils se présentent comme des chiens de garde de la langue française.

Du même souffle, ils indiquent qu'il est grand temps de parler des enjeux plus importants , comme l'économie.

Puis, alors qu'il parle du recrutement de médecins, d'infirmières et d'infirmiers, Robert Gauvin frappe violemment le lutrin à deux reprises avec la paume de sa main en s'écriant nous pouvons faire mieux et nous ferons mieux! Certains ont semblé sursauter.

Robert Gauvin, qui se décrit comme un passionné, donne deux grands coups sur un lutrin avec la paume de sa main. Photo : Radio-Canada

Il faut prendre notre place , affirme-t-il par la suite en entrevue. Les gens font beaucoup de comparaisons avec le temps de mon père, Jean-Maurice Simard et Richard Hatfield. Si ces députés-là avaient été des « mollasses », on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Donc, on a une équipe comme ça de gens qui veulent aller là pour se battre.

Nous lui rappelons qu'il était arrivé à son père, le défunt Jean Gauvin (ex-ministre provincial progressiste-conservateur et député de Shippagan-Lamèque-Miscou), de donner du poing sur la table, au propre comme au figuré. Un peu comme il l'a fait au lutrin. « Oui, ce n'était pas voulu, explique-t-il. Je m'excuse, c'est sorti tout seul. Moi je suis un homme passionné. J'ai de la misère à faire un discours sans pleurer. J'ai vu des choses dans le porte-à-porte qui me touchent beaucoup : la pauvreté, le manque d'emploi. Et on ne peut pas rester insensible.

J'ai vu des gens qui n'avaient rien dans le frigidaire. Ça fait sortir la passion. Tu te demandes pourquoi on en est rendus là. Robert Gauvin, candidat du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick dans Shippagan-Lamèque-Miscou

Robert Gauvin s'exprime tout d'un coup d'une voix chevrotante et il prend le temps de choisir ses mots. Ses lèvres se resserrent. Ses yeux, devenus rougis, sont remplis de larmes.

Tu entres et tu regardes dans les yeux de ces gens-là qui ont quand même une dignité et une fierté , dit-il. Tu en entends parler, mais quand tu le vois toi-même, c'est là que ça frappe plus.

Le meilleur reste à venir