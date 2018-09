Un texte de Louis Gagné

La Fédération a acheminé une citation à comparaître à Sébastien Proulx « pour un interrogatoire oral préalable à l’instruction » le 13 septembre, à 10 h, dans les bureaux montréalais de la firme d’avocats Melançon Marceau Grenier et Sciortino.

Elle souhaite connaître les raisons pour lesquelles le ministre a écourté de 45 à 20 jours la période de consultation sur le projet de règlement modifiant le régime pédagogique. Ce dernier visait notamment à ajouter le cours obligatoire Éducation financière en 5e secondaire, et ce, dès la rentrée scolaire 2017.

« Ça fait un an qu'on court après le ministre, puis là on doit passer par un subpoena pour le forcer à répondre aux réponses qu'on lui pose », déplore le président de la FAE, Sylvain Mallette.

« Situation délicate »

Il reproche au ministre d’avoir imposé le cours d’éducation financière sans consulter les enseignants et sans expérimenter son contenu dans le cadre d’un projet pilote. Ce faisant, il a placé les enseignants et les élèves dans une « situation délicate », dénonce M. Mallette.

« On sait qu’à l'automne 2017, au moment où l'année a commencé, il y a des profs qui n'avaient pas reçu la formation et qui n'avaient pas accès à tout le matériel, à la version finale des manuels, aux évaluations », affirme le président de la FAE.

Le ministre, pour des raisons que lui seul connaît, a voulu taire cette réalité-là. Il a imposé un nouveau cours en ne tenant pas compte de ces difficultés-là. Sylvain Mallette, président, Fédération autonome de l'enseignement

Enseignants « bousculés »

Sylvain Mallette prévient que les enseignants n’acceptent plus « de se faire bousculer et dire quoi faire » sans avoir accès à la formation et au matériel dont ils ont besoin.

« Là, c'est terminé. Les profs n'en peuvent plus et le ministre doit répondre des décisions qui sont les siennes. Il ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il est ministre pour donner l'impression qu'il n'a pas à répondre à ces questions-là », insiste-t-il.

Le gouvernement a l’intention de s’opposer à l’interrogatoire de Sébastien Proulx. Dans une lettre envoyée ce jeudi à l’avocat de la FAE, Sylvain Beauchamp, il annonce que l’avocate au Procureur général du Québec, Me Nathalie Fiset, « sera de retour la semaine prochaine et verra à prendre les procédures nécessaires afin de faire casser la citation à comparaître ».

Avec la collaboration de Véronique Prince et Nicolas Vigneault