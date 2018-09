Selon l'Institut de la statistique du Québec, le PIB a augmenté de 1,6 % en moyenne entre 2007 et 2016 alors que la moyenne québécoise est de 2,8 %.

La région produit moins de biens industriels qu'avant, en baisse de près de 4 % depuis 10 ans, en raison entre autres du secteur de la transformation de l'aluminium.

L'économiste Marc-Urbain Proulx est par ailleurs pessimiste pour l'avenir de la région.

Au niveau démographique, on atteint un niveau où c’est difficile d’aller plus loin. Nous sommes en léger déclin démographique et ça va probablement se poursuivre. D’autant plus que même quand on crée de nouvelles entreprises, qu’on attire de nouvelles entreprises, elles sont généralement technologiques et elles créent peu d’emplois. Alors on est coincé avec une stagnation et ça questionne la pérennité de nos institutions , explique-t-il.

Ces résultats sont aussi attribuables aux fermetures d’usines comme Novelis et Graphic Packaging.