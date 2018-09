Un texte de Jean-Louis Bordeleau

D'est en ouest, malgré la chaleur, les bleuetières de la Côte-Nord s'en tirent bien.

Nous, cette année on a été chanceux [par rapport à] d'autres régions. On n'a pas eu de gelée. On a eu assez d'eau durant la nuit et un soleil mur à mur , énumère Denis Picard, producteur de la région de Sept-Îles.

Le producteur de bleuets Denis Picard a commencé hier à ramasser ses premiers bleuets. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Dans la région de Manicouagan, la cueillette s'annonce tout aussi bonne, selon le propriétaire de la bleuetière Les bleuets Harel. J'ai une bonne production cette année encore, mais le prix ne me convient pas, nuance-t-il. On n'est pas payé pour nos bleuets. On fait juste rentrer dans nos dépenses.

Depuis les trois dernières années, on a 29 cents [la livre], 27 cents, et cette année, on a 35 cents. Ça, 35 cents, ça paye juste les dépenses. Réjean Harel. propriétaire de la bleuetière Les bleuets Harel

Le constat en Minganie rejoint celui des autres producteurs.

Oui, il a fait chaud, mais ça ne nous a pas causé problème. Stéphane Paradis, directeur des produits Ekuanitshiu Inniminana

Même s'ils en sont à leur deuxième année de production, et que la première commercialisation est prévue l'an prochain, Ekuanitshiu Inniminana redonnera près de 800 000 livres à la communauté innue de Mingan.

Un bleuet « qui se démarque »

Selon Denis Picard, le bleuet nord-côtier se démarque par son goût et sa taille.

À cause des nuits fraîches de la Côte-Nord, il se gorge de suc. Il se protège en se gorgeant de ses sucs, un peu comme un antigel. C'est pour ça qu'en y goûtant, on voit qu'il est finement sucré, c'est ce qu'il fait l'avantage du bleuet nord-côtier.

On l'appelle le bleuet nain , ajoute-t-il.

Ce n'est pas la grosseur qu'on cherche, c'est la saveur, c'est le goût, c'est l'authenticité d'un goût nord-côtier qui fait toute la différence. Denis Picard, producteur de bleuets de la région de Sept-Îles

Les bleuets de la Côte-Nord sont plus petits que la moyenne. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti