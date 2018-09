Collaboration de Marie-Eve Dumulong et de Camille Feireisen

L'exposition From Concept to Creation met en avant les designers de costumes canadiens qui ont contribué à de grosses productions nord-américaines. Elle célèbre les contributions des costumiers de l’industrie du film.

Costume dans la série Anne... la maison aux pignons verts à l'exposition From Concept to Creation Photo : Avec l'aimable autorisation de la CAFTCAD

L'événement est organisé par l'Alliance canadienne des arts du cinéma et du design ou CAFCAD en anglais (The Canadian Alliance of Film & Television Costume Arts & Design).

Costume de la série La servante écarlate à l'exposition From Concept to Creation Photo : Avec l'aimable autorisation de la CAFTCAD

Le designer est tellement important. Cette personne donne le ton de la production et a une vision. Elle partage ses idées avec l’équipe avec laquelle elle travaille. Aleya Gibson, costumière et membre de CAFCAD

Aleya a travaillé sur le film Resident Evil 5 : Redistribution où il y avait beaucoup de personnes qui oeuvrait dans le département des costumes.

Bien qu'elle ait trouvé son expérience « difficile, mais tellement agréable ». Elle ajoute que les costumes étaient complexes et très fragiles.

Ça pouvait prendre jusqu’à un mois pour faire un costume et au final, on pouvait le voir seulement quelques minutes à l’écran. Aleya Gibson, costumière et membre de CAFCAD

L’exposition se déroule jusqu’au 30 septembre.

Tous les détails sur le site web de la CAFCAD (en anglais).