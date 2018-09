Un texte de François Robert

La zone industrialo-portuaire de Sept-Îles inclut toute la zone portuaire, les parcs industriels adjacents, les zones et parcs industriels à proximité et qui possèdent un important lien logistique avec le port.

Plusieurs terrains adjacents appartiennent au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Certains de ces terrains pourraient être achetés si une nouvelle entreprise vient s’installer près du port de Sept-Îles.

Une telle consultation devrait favoriser une évolution de la zone industrialo-portuaire qui respecterait davantage les principes du développement durable, fait valoir le président du comité local, Sylvain Larivière.

C’est d’abord face à la compétition internationale qu’il est important de mettre en valeur les atouts de la zone industrialo-portuaire de Sept-Îles, selon M. Larivière.

Sylvain Larivière, président du comité local de la Zone industrialo-portuaire de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

On a la proximité de la fosse du Labrador, souligne Sylvain Larivière. On a des infrastructures de classe mondiale du côté du port, donc comment faire en sorte que l’on puisse tirer notre épingle du jeu dans l’échiquier mondial? Donc, c’est peut-être d’être plus productif dans l’aspect de la chaîne logistique du minerai de fer, mais il y a d’autres possibilités aussi, de faire peut-être de la transformation dont tout le monde parlait, et il y a tout l’aspect synergie industrielle aussi.

Le comité local a confié le mandat à la firme de communication la Boîte à clefs pour développer le site Internet de la consultation et aller rencontrer les citoyens dans plusieurs lieux publics d’ici le 31 octobre.

Voici le kiosque de la consultation que vous pourrez repérer bientôt dans plusieurs lieux publics de la région. Photo : Radio-Canada/François Robert

Arlène Beaudin de la Boîte à clefs précise les divers modes de participation

En fait, il y aura plusieurs moyens pour le citoyen de répondre à nos questions et d’être consulté, indique Arlène Beaudin de la Boîte à clefs. Il y aura en format papier soit chez eux à travers le portail et/ou à travers de nos rencontres. On va les accueillir et on va les informer sur ce qu’est la zone industrialo-portuaire et comment répondre et apporter leurs préoccupations et leurs recommandations et suggestions à travers ce projet-là.

Le conseil des Innus de Uashat-Maliotenam est membre du comité local de la Zone industrialo portuaire, les citoyens innus sont eux aussi appelés à s’exprimer.

Toute la documentation relative à la consultation a d’ailleurs été traduite en innu.

Un rapport qui fera le résumé de la consultation devrait être rendu public à la fin de l'automne, ajoute Arlène Beaudin.