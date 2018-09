Un texte de Camille Feireisen

Au nord de la Ville Reine, sur le chemin Champagne, se trouve une rangée de commerces dans une zone industrielle : des services de livraison, en entreprise de dentistes...

Rien ne laisse présager que dans l'un de ces bâtiments se trouve Kinky Sdolls, un commerce qui se targue d'être le premier lieu d'Amérique du Nord où il est possible d'essayer une poupée en silicone avant d'en acheter une.

La devanture du magasin est simple, quelques produits cosmétiques et des bijoux y sont entreposés dans des vitrines.

Son propriétaire souhaite garder l'anonymat, craignant pour sa sécurité, notamment car il possède plusieurs autres commerces.

Le bureau, en avant de la boutique, ne laisse pas présager qu'une chambre et des femmes en silicone se trouvent de l'autre côté de la porte. Photo : Radio-Canada

L'idée lui est venue lors d'un voyage à Barcelone, puis il en a vu à Amsterdam. Ce genre de maisons closes existent dans plusieurs villes européennes.

Il a donc ouvert ses portes il y a un an en Ontario, pour répondre à une demande, selon lui.

Depuis, il affirme accueillir entre cinq et dix clients par jour, soit environ 500 depuis l'ouverture de son commerce.

Je ne me considère pas comme un « bordel », nous sommes un endroit qui vend des poupées, mais avant cela, nous proposons à nos clients de les essayer. Si nous faisons cela, c'est parce que les poupées sont chères, entre 2500 $ et 6500 $, parfois plus encore , explique-t-il.

Les prix, quant à eux, sont similaires à des services d'une prostituée de luxe : 250 $ pour une heure avec une poupée dans une chambre prévue à cet effet.

Kitty, une récente vente à un client. Les poupées sont achetées en Chine. Photo : Radio-Canada

Un autre commerce interdit

Pourtant, plus au nord-est de Toronto, sur la rue Yonge à North York, un autre commerce du même type voulait ouvrir ses portes le 8 septembre : Aura Dolls. Toutefois, des résidents se sont levés ce qui a empêché l’ouverture... du moins pour l’instant.

L'endroit se nommait lui-même un « bordel avec des femmes en silicone ». Or, une licence est nécessaire pour exploiter une entreprise vendant ou louant des objets sexuels ou des massages.

Voici ce qu'on peut apercevoir dans la boutique Kinky Sdolls. Outre des poupées, le propriétaire vend des produits cosmétiques pour les cheveux, l'après-rasage par exemple. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal du quartier John Filion estime que ce type de commerce n'aurait pas été autorisé par la municipalité, notamment en raison des règles de zonages.

C'est lui qui a pris en charge le dossier, après avoir reçu des dizaines de plaintes des résidents. Toutefois, le propriétaire du local où devait ouvrir Aura Dolls a finalement annulé le bail.

Le problème, c'est le lieu où ce commerce devait se trouver. Il devait ouvrir à une intersection où vivent environ 25 000 personnes, des familles, des enfants et où se trouvent quatre écoles primaires. Ce n'est pas le lieu où ouvrir un tel magasin. John Filion, conseiller municipal

Le propriétaire de Kinky Sdolls comprend cette interdiction.

Tiffany est sur le lit qui est mis à disposition des clients pour location avant achat éventuel. Photo : Radio-Canada

Les affiches placardées sur les poteaux du quartier leur ont causé du tort, tout comme le nom « bordel » qu'ils s'étaient donné, estime-t-il. Tout comme le lieu choisi.

Nous, nous sommes situés dans une zone industrielle, on garde cela très discret. Un tel commerce n'a rien à faire dans un lieu où se trouvent des familles et des enfants. Je pense que même nos voisins ne savent pas ce que nous faisons.

Je n'ai jamais rien entendu de la ville, je ne gère pas mon commerce comme un « bordel » ni comme un lieu pour adultes, mais comme un magasin qui vend des produits. Je vends des poupées. La chambre, c'est juste pour que nos clients essaient, comme on le ferait avec un vêtement avant de l'acheter. Le propriétaire de Kinky Sdolls

Des questions sur la sexualité

De son côté, la sexologue Lyba Spring se dit plus inquiète pour l’hygiène et les infections sexuellement transmissibles, qui se transmettent de peau à peau, comme les herpès génitaux.

Le propriétaire assure que les poupées sont nettoyées après chaque utilisation à l'aide d'une douche et des produits désinfectants.

C'est ici que sont nettoyées et désinfectées les poupées après utilisation. Photo : Radio-Canada

Toutefois, la sexologue pense que ce genre de service soulève plusieurs questions sur la sexualité de certains hommes.

Pourquoi des hommes utilisent-ils ce jouet particulier pour satisfaire leur désir érotique? On peut se demander si ce sont des hommes qui ont des problèmes à établir des relations avec des femmes en personne. Est-ce que cela pourrait prévenir des abus : agressions sexuelles envers les femmes ou les enfants?

Le propriétaire de Kinky Sdolls estime pour sa part que ce genre de service sert davantage à des hommes qui veulent satisfaire certains désirs, ou des pulsions, sans que ce soit avec une réelle femme.

La prostitution est un gros problème, je suis contre. Et je pense qu'avant d'interdire des places comme la mienne, il faudrait commencer avec la prostitution , dit-il.

Mme Spring reste sceptique. Selon elle, cela soulève des questions sur le caractère « nocif » des relations. Elle estime aussi qu'il serait intéressant de se pencher sur le sujet, maintenant que la nébuleuse d’internet a un pied à terre dans la vie réelle. Même s’il reste caché, et difficile à trouver.