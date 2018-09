Un texte de Romain Schué

« Venir à l’UPA, c’est devenu un passage obligé », glisse-t-on du côté du Parti libéral du Québec (PLQ), quelques minutes après l’intervention de Philippe Couillard, jeudi matin, dans les locaux de l’organisation syndicale situés à Longueuil.

La veille, Gabriel Nadeau-Dubois (Québec solidaire) et François Legault (Coalition avenir Québec) ont eux aussi fait part de leurs engagements, avant que Jean-François Lisée (Parti québécois) ne prenne la parole devant cette même assemblée jeudi après-midi.

Hormis François Legault, retenu à Saguenay, les chefs des principaux partis avaient déjà répondu à l’appel de l’UPA, la semaine passée, pour défendre la gestion de l’offre, en pleine renégociation de l’ALENA.

Philippe Couillard, Jean-François Lisée et Manon Massé ont parlé une première fois, ensemble, aux membres de l'UPA le 31 août. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Ces visites sur la Rive-Sud sont d’ailleurs devenues une habitude. Durant chaque campagne électorale, les chefs viennent habituellement tenter de séduire les agriculteurs.

Comment expliquer ces fréquentes rencontres, que seule l'UPA semble capable d'organiser, alors que les agriculteurs représentent moins de 1 % de la population québécoise?

L’UPA en chiffres 42 000 producteurs

12 fédérations régionales

90 syndicats locaux

130 syndicats et 26 groupes spécialisés

Une influence « unique »

« L’UPA a une influence énorme », explique Guy Debailleul, professeur associé au département d'économie agroalimentaire à l’Université Laval.

Le poids politique de l’UPA est nettement plus que grand que son poids démographique. C’est sans commune mesure. Guy Debailleul, expert en agriculture

Unique syndicat autorisé par la Loi sur les producteurs agricoles, qui date de 1972, l’UPA exercerait de nombreuses pressions au sein du gouvernement.

« Le véritable ministre de l’Agriculture, c’est Marcel Groleau [le président de l’UPA], juge Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique agroalimentaire. Toutes les décisions passent par Longueuil. Aucun autre syndicat n’a un tel poids. C’est unique au Canada. »

Maxime Bernier a payé son opposition

S’opposer à l’UPA comporte d’ailleurs des risques politiques. Début 2017, mécontente de la position de Maxime Bernier, qui tentait de devenir chef du Parti conservateur, concernant la gestion de l’offre, l’organisation avait milité pour sa défaite.

Avec l’aide des réseaux sociaux, un mouvement de fronde s’est formé et des centaines d’agriculteurs se sont procuré une carte de membre du parti pour contrer, avec succès, son élection.

« Il s’est mis à dos les producteurs en négligeant le poids qu’on pouvait avoir », assure le patron de l’UPA, Marcel Groleau.

Ce dernier avait également demandé la tête du ministre Pierre Paradis, en 2016, lorsque celui-ci s’était montré ouvert à mettre fin au monopole de l’UPA.

D'ailleurs, « aucun représentant d'un parti n'ose s'engouffrer [sur ce sujet] », note Guy Debailleul, précisant que « la puissance du syndicat » dans les régions pourrait mettre à mal un candidat dans sa circonscription.

« On est capable de se mobiliser, convient Kirk Jackson, vice-président des Producteurs de bovins du Québec et membre de l’organisme. On peut mettre notre poing sur la table [pour montrer que] s’il n’y a pas d’agriculture, il y a un manque dans l’économie. »

Dans les dernières années, l’UPA a fait beaucoup de lobbying pour expliquer que l’agriculture est à la base de l’économie. Il n’y a pas que l’électricité et l’aluminium. Il faut faire entendre notre voix. Kirk Jackson, membre de l’UPA

Marcel Groleau ne cache pas l’influence exercée par son organisation. Sa force, assure-t-il, « c’est la solidarité des producteurs ».

« Si mes voisins ont un problème, je vais aller les aider, je ne vais pas seulement compatir. Ça nous donne une force que les autres n’ont pas et aussi une authenticité », souligne-t-il.

L’opinion publique derrière les agriculteurs

Au cours de cette campagne électorale, l’UPA a d’ailleurs fait part de ses attentes. Afin de prendre un virage « vert », l’association syndicale souhaite par exemple un soutien financier gouvernemental pour réduire l’utilisation des pesticides. Des actions pour limiter la spéculation des terres agricoles sont également réclamées.

François Legault a rencontré Marcel Groleau le 5 septembre. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

Les chefs des grands partis n’ont pas le choix de répondre favorablement à ces attentes, confie Sylvain Charlebois. « L’UPA profite de la confiance des citoyens, de la bonne image de l’agriculture dans l’opinion. Pour l’organisme, c’est le bon moment pour avoir des demandes », estime-t-il.

Professeur en développement rural à l’Université Laval, Patrick Mundler abonde dans le même sens. « La société québécoise reste fortement marquée et attachée à l’histoire de l’agriculture au Québec. C’est symbolique. »

Bien que l’UPA assure ne pas vouloir soutenir un parti dans cette campagne électorale, l’organisme compte se servir de cet attachement de la population.

« L’opinion publique est en faveur de l’agriculture. Un politicien va toujours suivre l’opinion publique s’il veut gagner les élections », souligne Marcel Pépin, président de la fédération de l’UPA de Lanaudière.

« Ça nous permet de mettre l’agriculture sur la carte », complète-t-il.