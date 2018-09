Après avoir sillonné les 15 municipalités de sa circonscription, William Fradette souhaite notamment finaliser une fois pour toute l'autoroute Alma-La Baie et loger des étudiants gratuitement dans des maisons de retraite en échange de bénévolat.

Les familles ont rapetissé dans les dernières décennies. Il y a de moins en moins de gens pour aller voir nos personnes aînées. Cette solution permet de mettre des jeunes près d’eux , explique le candidat dans Lac-Saint-Jean.

Il s’engage aussi à protéger les riverains du lac Saint-Jean des hausses d'évaluation foncière qui les obligent trop souvent à se départir de leur propriété au profit de gens de l'extérieur.

Une plainte déposée contre le candidat

Ces bonnes intentions n'ont pas empêché William Fradette de subir une attaque en règle du Parti conservateur du Québec (PCQ), qui a porté plainte contre lui au Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Ses adversaires le soupçonnent d'avoir reçu des dons politiques non conformes par le biais du site web de son investiture, qui a eu lieu en avril dernier.

Jusqu'à jeudi matin, il était possible d'y faire un don par Paypal. Selon les conservateurs, il s'agirait d'une infraction à la Loi électorale.

On demande au DGE de faire enquête. On est en pleine période électorale. Ça a pas de bon sens qu'on puisse avoir possiblement une manoeuvre frauduleuse électorale. Je demande aussi que M. Fradette se retire temporairement de la course jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Je pense que M. Lisée doit aussi ouvrir une enquête interne au Parti québécois , souligne le chef du PCQ, Andrien Pouliot.

William Fradette assure que, depuis son investiture, il n'a jamais sollicité de contributions électorales sur cette plateforme dont il avait oublié l'existence.

Au total, son compte Paypal a reçu deux virements, un de 4 $ et un autre de 5 $, qui seront tous deux annulés. Le site a depuis été fermé.