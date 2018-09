Plus d'un an après s'être syndiqué, le personnel de ce centre de la petite enfance situé dans l'école Christine-Lespérance a franchi un nouveau pas, mardi. Il a voté en faveur de la signature de sa première convention collective, qui couvrira trois ans.

Outre des améliorations salariales, l'entente comprend un régime d'avantages sociaux et l'accès à un processus de griefs et d'arbitrages.

La convention collective prévoit aussi la mise en place de réunions trimestrielles entre les parties patronale et syndicale. Par ailleurs, les employés permanents recevront désormais six jours de congés par an, soit un tous les deux mois.

Pour Miranda Lawrence, représentante du personnel au Syndicat des employés de la fonction publique du Manitoba (MGEU), l'amélioration des conditions salariales constitue l'une des avancées les plus importantes pour le personnel. « Parce qu'il n'y avait pas eu d'augmentations de salaire pour le personnel de la garderie depuis 2015 », indique-t-elle.

Grâce à la nouvelle entente, les employés pourront prendre des congés à l'occasion de fêtes religieuses ou culturelles, selon leurs croyances. Et cela même dans le cas où ces fêtes ne tombent pas un jour férié.

Miranda Lawrence affirme que le personnel, qui s'était syndiqué pour avoir droit à une meilleure sécurité d'emploi, est satisfait de la nouvelle convention collective.

« Dorénavant, si un employé a un problème avec la direction, il a le droit d'avoir un membre du syndicat pour le représenter en vertu du droit de grief. L'entente prévoit aussi qu'il ne peut y avoir de licenciement sans motif valable », souligne Mme Lawerence.

Peu de garderies syndiquées

Les garderies affiliées à un syndicat ne sont pas nombreuses au Manitoba. Une seule autre garderie, anglophone, l’Assiniboine Early Learning Centre, est affiliée à MGEU.

Pour Miranda Lawrence, le faible taux de syndicalisation des garderies n'est pas une situation spécifique au Manitoba. « Même au Canada, rares sont les garderies qui sont membres d'un syndicat », explique-t-elle.

Elle dit que MGEU a tenté de sensibiliser les employés de partout dans la province sur l'importance de se syndiquer, mais elle affirme qu'il y a une réticence. « Il y a parfois des pressions de la part des employeurs pour les empêcher de se syndiquer », soutient-elle.

Pourtant, selon Mirande Lawrence, le fait d'être syndiqué est bénéfique aussi bien pour les employés que pour les parents.

Dans le cas de la garderie Les Tournesols, elle dit que la convention collective de trois ans veut également dire plus de stabilité pour les parents. « Car il n'y aura pas possibilité de faire grève pendant toute la durée de l'entente », souligne la représentante du personnel à MGEU.

La direction des Tournesols a réagi par courriel en expliquant que le personnel sait à quoi s'attendre pour la durée de la convention par rapport au salaire et aux avantages sociaux. Elle dit aussi qu'il ne devrait pas y avoir de changement dans le fonctionnement de la garderie.