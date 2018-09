On apprenait mardi dernier, lors du lancement de la programmation du TPA, que le contrat de Maurice Arsenault, son directeur général et artistique, ne serait pas renouvelé.

Deux jours plus tard, Radio-Canada apprenait que cette décision a été prise compte tenu des conclusions du rapport d'enquête réalisé par l'avocat Joël Michaud (Pink Larkin) à la suite des allégations de harcèlement sexuel formulées en mai dernier par le comédien Frédéric Melanson. Radio-Canada n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'enquête et n'en connaît pas les conclusions.

Rappel des faits

En mai dernier, le Théâtre populaire d’Acadie était ébranlé par une allégation de harcèlement sexuel contre un de ses employés.

Encouragé par la vague de dénonciations du mouvement #MoiAussi, le comédien Frédéric Melanson a déposé une plainte officielle à la compagnie pour dénoncer les propos à caractère sexuel qui lui auraient été adressés par un supérieur pendant qu’il travaillait pour le festival de théâtre jeunesse.

Selon Frédéric Melanson, Maurice Arsenault lui aurait fait des commentaires de nature sexuelle alors qu'il répétait sur scène en sous-vêtements à au moins deux reprises. Il lui aurait par exemple dit : « Toutes les pièces dans lesquelles tu vas jouer au TPA tu vas avoir une scène en sous-vêtements. »

La compagnie de théâtre a aussitôt annoncé la suspension d’un de ses membres, sans toutefois le nommer.

Le TPA a également fait appel à une firme d’avocats pour mener une enquête au sujet de la plainte. « On est très conscient de notre rôle à jouer pour que le processus soit le plus transparent et que tout le monde ait une chance de bien se faire entendre », disait alors le président du conseil d’administration du TPA, Normand Mourant.