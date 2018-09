Avec les informations de Piel Côté

L'homme qui demeurait à Mirabel roulait en direction sud lorsqu'il a tenté un dépassement près de l'aéroport de Rouyn-Noranda.

Alors qu'il revenait dans sa voie, après avoir dépassé un véhicule lourd, il a perdu la maîtrise de son véhicule.

Dans sa perte de contrôle, M. Labbé a frappé un autre véhicule lourd qui arrivait en sens inverse.

Dans son rapport, le coroner Steve Poisson décrit qu'au moment de la perte de contrôle, la chaussée était glacée et extrêmement glissante en raison d'une bruine verglaçante survenue durant la nuit. Il écrit également qu'il s'agissait d'une manoeuvre de dépassement dangereuse.

L'enquête de M. Poisson a démontré que le dépassement était légal au départ, mais que celui-ci s'est terminé au début d'une ligne double.

Aucune manoeuvre de réanimation

L'impact s'est produit à 7 h 25 et les ambulanciers sont arrivés environ 20 minutes plus tard, mais aucune manoeuvre de réanimation n'avait été tentée sur les lieux, le conducteur souffrant déjà d'un polytraumatisme, incluant des fractures ouvertes aux bras et aux jambes.

Aucune substance, que ce soit de l'alcool, des médicaments ou des drogues, n'a été détectée dans le corps du défunt lors des analyses toxicologiques.