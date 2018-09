Depuis 1996, cette école héberge des élèves qui proviennent de Premières Nations où il n'y a pas d'école secondaire et leur propose une éducation qui met l’accent sur le savoir culturel et traditionnel. « Southeast Collegiate est unique au Canada. Il loge et éduque les élèves, et les nourrit de culture des Premières Nations », déclare la directrice de l’école, Sheryl McCorrister.

Le nouveau campus de 24 millions $ se trouve dans le quartier de Fairfield Park. Il est en mesure d’accueillir 156 élèves grâce à ses dix salles de classe, une salle réservée aux élèves présentant des besoins particuliers, une salle pour l'enseignement de la mécanique, un gymnase et un dortoir.

Voici les 156 élèves qui bénéficieront des nouvelles installations, plus de 80 d'entre eux à leur première année à l'école. #rcmb pic.twitter.com/QKil5NV6aU — Patrick Foucault (@PatFoucault) September 6, 2018

« Il y a une demande croissante parmi les jeunes de Premières Nations qui cherchent une éducation de niveau supérieur, et cette nouvelle école nous permettra de répondre à ce besoin », affirme la directrice.

Les cours offerts portent entre autres sur les langues autochtones, la culture et les modes de vie traditionnels, avec un accent sur la conservation et la coexistence avec la nature.

Investissement du fédéral

La ministre Philpott a déclaré que cette école offrait aux élèves les outils dont ils avaient besoin pour maintenir des liens solides avec leur culture et leur identité. La contribution du gouvernement fédéral aux travaux d'agrandissement, tous fonds confondus, s'élève à 15,6 millions $.

La ministre fédérale des Services aux Autochtones Jane Philpott est présente à l'annonce. Ottawa a octroyé un financement de 10 millions $ pour les nouvelles installations. #rcmb pic.twitter.com/oETdROPpwv — Patrick Foucault (@PatFoucault) September 6, 2018

« L’approche globale de Southeast Collegiate incorpore une programmation novatrice dans des secteurs tels que les langues autochtones et la vie de la terre. Cette école a des taux de rétention et de diplomation élevés pour les Premières Nations de toute la province », indique la ministre.

« Je suis ravie que cet établissement de pointe permette à plus d’élèves de réussir leurs études secondaires dans une atmosphère culturelle appropriée », poursuit-elle.

Southeast Collegiate indique que son taux de rétention est de 97 %, et que son taux de diplomation se chiffre à 92 %.

Depuis son ouverture, 515 élèves ont obtenu leur diplôme du Southeast Collegiate.