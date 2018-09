Un texte de Brigitte Dubé, avec la collaboration de Jean-Pierre Perouma



Delphine et Julien Defond disent avoir aperçu le lynx d'assez loin. L’animal ne leur a pas semblé farouche. Nous avons couru pour le rattraper dans les fourrés et nous l'avons observé à une distance raisonnable , racontent-ils. Lorsqu'il a fait mine de vouloir repartir, nous avons pris la photo et avons laissé aller [l'animal] sans le suivre.

Selon la responsable du service de la conservation et de l'éducation au parc national du Bic, Mélanie Sabourin, l’observation de lynx est peu fréquente, mais pas exceptionnelle. Des employés du parc en ont vu quelques fois dans le secteur de la montagne à Michaud.

Un lynx en captivité Photo : Espace pour la vie

La population de lynx n'est pas comptabilisée par le parc et aucune étude n’est en cours pour quantifier ces félins, selon elle.

Elle mentionne toutefois que la population de lièvres serait en hausse dans le parc du Bic, selon une étude effectuée par l'UQAR.

En général, le lynx va éviter les humains. Mais si les proies sont bien présentes, ça peut expliquer les observations plus fréquentes, et en plein jour , dit-elle.