Un texte de Tanya Neveu

Une vidéo, relatant les bienfaits du projet, circule actuellement sur les réseaux sociaux.

ONIMIKI est sur la planche à dessin depuis quelques années, en partenariat avec les communautés autochtones du sud du Témiscamingue.

La MRC invite donc les citoyens à questionner les candidats à l'élection du 1er octobre sur leur vision du projet.

La préfète de la MRC, Claire Bolduc, souhaite que le mouvement ONIMIKI devienne contagieux.

Ce qu'on veut passer comme message, c'est que c'est important pour notre prospérité et notre développement. Mais ce qu'on va dire aussi aux candidats, c'est que c'est une façon pour nous de se donner les moyens, qu'on n'a pas autrement, et qu'on arrête que quêter chaque parcelle de prospérité qu'on a au Témiscamingue. On veut avoir les moyens de nos projets et de nos ambitions , fait-elle valoir.

ONIMIKI représente un investissement de 190 millions de dollars, qui permettrait la construction de deux minicentrales hydroélectriques d'une capacité 42 mégawatts.