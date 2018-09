Un texte d'Estelle Côté-Sroka, avec la collaboration de Catherine Lanthier

L’édifice dans lequel travaillent 4500 fonctionnaires subira une rénovation majeure, voire même quasi totale , révèle Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Les travaux de rénovation, qui doivent être achevés d’ici 2025, doivent faire de Portage III un édifice à la fine pointe de la technologie. Selon M. MacKinnon, qui est aussi député de Gatineau, Portage III et les Terrasses de la Chaudière deviendront les édifices les plus verts du gouvernement du Canada .

C’est un mal pour un très grand bien , a-t-il affirmé à Radio-Canada, disant croire que l’image de Gatineau en sera grandement améliorée. Les fenêtres de Portage III seront, par exemple, entièrement remplacées.

On sait tous que la présence de Portage dans le paysage québécois a toujours été d’une grande controverse , a-t-il souligné.

On va faire en sorte que cet immeuble-là soit une source de fierté. Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

L’évaluation des coûts du projet n’est pas terminée, puisque le processus d’appel d’offres n’est pas encore complété. Évidemment on parle de plusieurs centaines de millions , a indiqué M. MacKinnon.

Déménagement en Ontario pour la majorité des employés

Des quelque 2460 employés qui devront changer de lieu de travail pendant les travaux, les deux tiers déménageront à l’Esplanade Laurier, à Ottawa.

M. MacKinnon affirme que le gouvernement a exploité au maximum les espaces de bureaux du gouvernement disponibles en Outaouais pour minimiser le nombre de transferts en Ontario.

Nous avons été jusqu'au bout de l'espace disponible dans la ville de Gatineau. Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Une fonctionnaire rencontrée par Radio-Canada craint cependant que ce déménagement dans la province voisine occasionne bien des maux de tête à ses collègues.

Avec le trafic, les enfants, la garderie, il y a un gros impact sur ceux qui vont déménager de l'autre côté. Marilyne Labbé, fonctionnaire

Des craintes pour les commerçants de Hull

Le déménagement de plus de 1500 fonctionnaires de Portage III vers Ottawa préoccupe l’organisme Vision centre-ville.

C’est un gros gros gros morceau de la survie de plusieurs commerces , s’inquiète un des administrateurs, Éric Gaudreault. Celui-ci affirme que cette décision d’Ottawa de déplacer des fonctionnaires vers l’Ontario met en péril certains commerces et leur développement.

M. Gaudreault précise que les commerçants du secteur n’ont pas été consultés sur ce déménagement, alors qu’ils auraient eu des solutions à offrir au gouvernement pour éviter qu’autant de fonctionnaires n’aient à quitter le centre-ville du secteur de Hull pour Ottawa. Ils ne viendront pas dîner au centre-ville , se désole-t-il.

La communauté d’affaires tenue à l’écart

Après les révélations de Radio-Canada, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, s’est entretenu avec Steven MacKinnon, jeudi.

Les deux, on n'est pas contents, on avait demandé à ce qu’il y ait des liens qui se fassent avec la communauté [d’affaires] pour l’ensemble du projet , a confié M. Pedneaud-Jobin. La communauté d’affaires doit savoir ce qui s’en vient, quand ça s’en vient, etc.

Le maire de Gatineau a dit être très préoccupé à court terme pour les commerçants du secteur et il souhaite que le gouvernement fédéral établisse un lien en temps réel avec la communauté locale pour les informer des étapes à venir.

Quand j’entends que Vision centre-ville n’a pas été mis au courant, pour moi, ce n’est pas acceptable. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Pour sa part, le député de Gatineau s'est dit ouvert à discuter avec les commerçants qui redoutent les répercussions de ce changement. Steven MacKinnon a souligné qu’il s’agit néanmoins d’impacts qui seront temporaires et qui n'affectent en rien la présence du gouvernement à long terme en sol québécois .

M. MacKinnon a précisé qu’une fois ces rénovations terminées, davantage de fonctionnaires travailleront en sol québécois et pourront ainsi bénéficier aux commerces du centre-ville du secteur de Hull.

Le député de Gatineau a affirmé que des réflexions sont également en cours pour déterminer si les autres édifices de la Place du Portage vont eux aussi subir une telle cure de rajeunissement.