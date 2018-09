Les candidats présents étaient Guillaume Rousseau du Parti québecois, Christine Labrie de Québec solidaire, Geneviève Hébert de la Coalition avenir Québec, Mathieu Morin du Parti vert et Annie Godbout du Parti libéral du Québec. Cette dernière a passé autant de temps à défendre le bilan de son gouvernement qu'à présenter son programme, dans un échange qui a duré environ 90 minutes.

L'activité, organisée pour favoriser la participation citoyenne, augmenter l'intérêt des jeunes envers la politique et les inciter à exercer leur droit de vote, a attiré environ 300 étudiants.