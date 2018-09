Les clients de toutes les grandes entreprises de télécommunications ont vu leur vitesse de transfert mobile baisser sur des sites comme Netflix et YouTube, indiquent des chercheurs des universités du Massachusetts à Amherst et Northeastern. Cela signifie que les vidéos qu’ils regardent sur ces plateformes ne sont plus présentées dans leur résolution maximale.

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont utilisé l’application Wehe, qui permet de mesurer les réductions de vitesse et d’en déterminer la source.

Qu’est-ce que la neutralité du Net? La neutralité du Net est un principe selon lequel toutes les données qui transitent sur un réseau doivent être traitées de manière égale, peu importe leur source, leur destination ou leur nature. Conformément à ce principe instauré sous l’administration de Barack Obama en 2015, les fournisseurs d’accès à Internet ne pouvaient pas ralentir la connexion d’un client si celui-ci consommait de grandes quantités de données, comme c’est le cas sur des plateformes de vidéos en ligne. La neutralité du Net a été abrogée en 2018 sous l’administration de Donald Trump.

Les chercheurs ont découvert que YouTube est le site le plus touché par ce phénomène, suivi de Netflix, Amazon Prime Video et NBC Sports. Les responsables de ces réductions de vitesse sont le plus souvent AT&T et Verizon, mais d’autres fournisseurs d’accès à Internet sont aussi cités dans le rapport.

Verizon et AT&T se défendent

Rich Young, un porte-parole de Verizon, a affirmé à Bloomberg que les vitesses de transfert ne sont pas automatiquement réduites pour des clients spécifiques. « Nous utilisons la gestion de réseau, ce qui est significativement différent de la réduction de vitesse généralisée », a-t-il indiqué.

De même, AT&T s’est défendu de cibler des sites ou des clients en particulier. « Nous de réduisons pas la vitesse en nous basant sur l’identité du propriétaire du signal, a expliqué John Donovan, chef des opérations satellitaires, téléphoniques et Internet d’AT&T. Nous ne faisons pas de différence entre la source d’une connexion et une autre. »

Les grands fournisseurs d’accès à Internet américains offrent désormais tous des forfaits mobiles illimités, mais qui réduisent les vitesses de transfert de vidéos. Celles-ci sont donc généralement présentées en résolution 480p, soit la qualité proposée par les films sur DVD.

Cela leur permet de mieux gérer la congestion de leurs réseaux sans fil et de reporter la mise à jour de leurs infrastructures pour des réseaux plus performants, ce qui réduit les coûts d’opérations.