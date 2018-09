Ce lancement de la programmation radio, télé et web sera également l'occasion pour la Fédération des francophones de Saskatoon, le Conseil culturel fransaskois et La Troupe du Jour de présenter leur saison automnale.

« Il y a la visibilité accrue pour les organismes qui participent à cet évènement, mais pour les gens aussi, ce sera plus facile de savoir ce qui se passe pendant la saison », estime le président de la Fédération des francophones de Saskatoon, Éric Lefol.

Une exposition d’art de Joséphine Kabibi, une épluchette de maïs, un buffet et une soirée karaoké sont aussi au programme.

« Cette année, on a l’opportunité de faire ça tous ensemble, ajoute M. Lefol. C’est intéressant, on en fait un évènement beaucoup plus gros. Ce sera une opportunité pour tous nos groupes de montrer ce qui va se passer cette année. »

C’est une façon de célébrer le début de l’année de façon conviviale avec la communauté. Denis Rouleau, directeur artistique de La Troupe du Jour

« Je pense que c’est un bel événement rassembleur, et j’espère que les gens viendront au Relais », dit le directeur artistique de La Troupe du Jour, Denis Rouleau.

Radio-Canada partenaire

« Un événement comme celui-là a été mené en partenariat avec plusieurs organismes fransaskois et ça nous permet de rappeler que Radio-Canada est partie prenante de la communauté », affirme le Premier Chef Contenus d'ICI Saskatchewan, Serge Cloutier.

[C’est] l’importance de la proximité, de faire sentir la présence de Radio-Canada dans la communauté, puisqu’on travaille pour elle. Serge Cloutier, Premier Chef contenus de'ICI Saskatchewan

Cette année, plusieurs dossiers qui seront diffusés cet automne sur les plateformes de Radio-Canada ont été préparés en partenariat avec des organismes fransaskois, se réjouit M. Cloutier. Ce dernier donne comme exemple le centenaire du Collège Mathieu.

« On a un gros dossier multiplateforme sur les 100 ans du Collège Mathieu, dit-il. Cela s’est fait en collaboration avec le Collège Mathieu, qui nous a appuyés, entre autres, dans la recherche, dans les entrevues. » D’autres grands dossiers, comme le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, sont également menés en partenariat avec des organismes, comme la Société historique et les archives provinciales.

M. Cloutier ajoute que cette année marque l’arrivée de nouvelles têtes d’affiche à ICI Saskatchewan, comme Pierreluc Gagnon, animateur du Téléjournal, et Elsie Miclisse, nouvelle animatrice de l’émission Point du jour. « Vous allez voir beaucoup de nouveaux visages, mais le mandat reste le même : représenter la communauté fransaskoise le mieux possible, » précise-t-il.