Un texte de Lise Ouangari

Le député de la Saskatchewan Erin Weir, qui avait été l'objet d'une enquête après avoir été visé par des plaintes de harcèlement envers du personnel féminin de son parti, a été expulsé du caucus du NPD en mai dernier.

Dans la lettre, obtenue par CBC, Jagmeet Singh reproche à Erin Weir de ne pas assumer la responsabilité de ses actes.

Ma décision est définitive. Jagmeet Singh

La lettre révèle que, lors d’une rencontre en juin entre le chef du parti et le député, Jagmeet Singh a demandé à Erin Weir comment il pensait réparer les dommages qu’il a causés et que le député n’aurait donné « aucune réponse ».

Lors de cette rencontre, Erin Weir a demandé au chef de réintégrer le caucus, après avoir travaillé avec une formatrice pour trouver des moyens de réparer ses torts.

« Je ne suis pas convaincu que vous ayez pris les mesures nécessaires pour réparer le préjudice que vous avez causé et les dommages que vous avez causés à notre travail de construction d’un lieu de travail et d’un parti plus sûrs », a écrit Jagmeet Singh.

Il ajoutait qu’il n’avait pas eu la preuve que le député a réalisé les conséquences de ses actes ni exprimé de remords.

« Je ne vous ai pas vu assumer publiquement la responsabilité d'avoir nui publiquement à la réputation de vos anciens collègues du caucus ni de travailler sincèrement à réparer la confiance qui a été brisée », a ajouté le chef du parti.

Je ne suis pas convaincu que le comportement de harcèlement ne sera pas répété. Jagmeet Singh

Dans sa lettre, le chef du parti réitère également à Erin Weir les raisons pour lesquels il a été exclu du caucus.

Il lui reproche notamment de ne pas avoir accepté « toutes les conclusions de l’enquête indépendante qui a conclu que [ses] actes constituaient des incidents distincts de harcèlement et de harcèlement sexuel ».

Jagmeet Singh a aussi critiqué le fait qu’il a « attaqué dans les médias nationaux une victime dont les allégations de harcèlement ont été soutenues par l'enquêteur » tout en niant ces allégations.

Jagmeet Singh a par ailleurs déploré que le député ait publiquement critiqué ses collègues et qu’il ait exposé l’identité d’une victime.

Il reproche également à M. Weir d'avoir allégué que la plainte avait été orchestrée par un membre de l'entourage de l'ancien chef, Thomas Mulcair.

Responsable de son parti

« J'ai une responsabilité envers les membres du caucus du NPD et les personnes qui travaillent pour le caucus et le parti afin de nous assurer que notre lieu de travail est sécuritaire et exempt de harcèlement », a rappelé le chef du parti.

En tant que parti, nous nous sommes engagés à travailler pour changer la culture du travail. Cela commence dans nos propres bureaux. Jagmeet Singh

Appel de députés pour réintégrer Erin Weir dans le caucus

Une lettre signée par un groupe de 67 anciens députés néo-démocrates fédéraux et provinciaux a critiqué le traitement réservé à Erin Weir par son chef, accusant ce dernier de faire fi de la procédure appropriée et d'agir par « ouï-dire ».

Il y est écrit que Erin Weir a convaincu sa formatrice qu'il « a compris » et qu'il a fait des efforts pour s'excuser et faire amende honorable à ceux qui ont été touchés par ses actes.

« Un examen juste et objectif des faits ne justifie ni la description de la conduite reprochée par le chef du parti ni l'extrême sévérité de l’humiliation publique et de l’expulsion jugées équitables et appropriées par [M. Singh] », lit-on dans la lettre.

Le groupe y demande la réintégration de Erin Weir au sein du parti.

Le NPD a déclaré que l’enquêteur indépendant avait jugé que quatre allégations de harcèlement, dont trois à caractère sexuel, contre le député étaient fondées.

Soutien de Pat Atkinson

L'ancienne députée provinciale saskatchewanaise et signataire de la lettre, Pat Atkinson, a qualifié la décision de « dévastatrice » pour Erin Weir, un membre du parti de quatrième génération qui a soutenu le NPD depuis ses 13 ans.

« Il a travaillé très dur pour devenir député et nous n'avions personne à Ottawa depuis 2000. Puis, tout d'un coup, il a été traîné dans la boue », a-t-elle déclaré à CBC.

Pat Atkinson regrette que le chef du NPD, Jagmeet Singh, n'accorde pas une seconde chance à Erin Weir. Photo : Radio-Canada

Pat Atkinson a qualifié son expulsion d’« erreur majeure » du chef du parti, ajoutant que cela pourrait avoir des répercussions à la fois électorales et légales.

« Il n'y a pas d'humanité. C'est l'homme qui parle d'amour et de courage, [mais] je ne vois pas beaucoup d'amour en ce moment et je ne vois certainement pas de courage [ni] d'humanité », a-t-elle déploré.

Jagmeet Singh soutient pour sa part que le changement prend du temps et qu'il est impossible de regagner la confiance des électeurs du jour au lendemain, ajoutant que la décision d’expulser Erin Weir du caucus n’a pas été prise à la légère.

