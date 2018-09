Il s'est éteint dans un hôpital de Floride Jupiter Medical in Florida jeudi matin, a indiqué son agent Erik Kritzer au Hollywood Reporter.

Vedette charismatique à l'oeil frétillant et acclamé par la critique, il a notamment joué dans Deliverance, The Longest Yard ainsi que dans Smokey and the Bandit.

Son interprétation du réalisateur porno Jack Horner dans Nuits endiablées (Boogie Nights) lui a valu une nomination comme meilleur acteur de soutien aux Oscars en 1997, mais Burt Reynolds a échappé la statuette aux mains de Robin Williams, épatant dans Le destin Will Hunting.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

« Je ne me suis pas ouvert aux nouveaux scénaristes ou aux rôles risqués parce que je n'étais pas intéressé à me mettre en danger en tant qu'acteur. Je voulais avoir du bon temps », a-t-il écrit dans ses mémoires But Enough About Me, publiés en 2015. « Par conséquent, j'ai manqué beaucoup d'occasions de jouer de grands rôles. Quand je me suis finalement réveillé et que j'ai tenté de corriger le tir, plus personne ne voulait me donner ma chance. »

Toujours le sourire en coin, il a brillé autant dans des films d'action – souvent en effectuant ses propres cascades – que dans des comédies romantiques, dont Starting Over (1979) avec Candice Bergen, The Best Little Whorehouse in Texas (1982) avec la chanteuse Dolly Parton, Best Friends (1982) avec Goldie Hawn, sans oublier The Man Who Loved Women (1983) avec Julie Andrews.

Burt Reynolds est aussi connu pour les rôles qu'il a refusé : Han Solo dans Star Wars (Harrison Ford), le policier John McClane dans Die Hard (Bruce Willis) ou encore l'astronaute Garrett Breedlove dans Terms of Endearment, qui a valu un Oscar à Jack Nicholson.

Plus de détails à venir.