La clientèle cible est prise en charge par le milieu de la santé, de la justice et le milieu communautaire pour corriger les comportements répréhensibles. La solution ne passe pas toujours par la condamnation.

Les gens doivent comprendre que l'on évite ainsi les portes tournantes. Des accusés qui revenaient régulièrement devant la cour pour des délits mineurs, qui faisaient deux semaines de prison, retournaient, recommençaient avec le PAJ-SM, ça fait en sorte qu'on les réintègre dans la société, on les contrôle, on leur permet de fonctionner socialement et de ne pas revenir devant la cour. C'est comme ça que l'on protège la société , explique la juge en chef adjointe sortante responsable de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, Danielle Côté.

C'est ce qui manquait au système judiciaire pour vraiment bien s'occuper de ces populations fragilisées, mais en même temps qui commettent des infractions criminelles qui nuisent au bien-être public. Me Benoit Gagnon, directeur des sections criminelles et jeunesse au Centre communautaire juridique de l'Estrie.

Cette nouvelle est bien reçue par le Service de police de Sherbrooke (SPS) qui réclame des ressources supplémentaires pour faire face à une augmentation des interventions, notamment en santé mentale. Pour nous, ce sont des appels de moins, ce sont des déplacements de moins et ce sont des gens qu'on ne revoit pas dans le système de justice, ce qui est une excellente nouvelle , ajoute le directeur du SPS, Danny McConnell.

Le programme lancé en juin 2017 par le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie - CHUS) et ses partenaires est pour l'instant permanent à Sherbrooke, mais pourrait s'étendre à d'autres régions de l'Estrie.