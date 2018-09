Un texte de Brigitte Dubé, d'après les informations de René Levesque



Dix caméras, dont deux mobiles, permettront de revoir les meilleurs moments des matchs sur écran géant au Colisée Financière Sun Life à Rimouski.

Selon le président et directeur administratif, Éric Boucher, cet équipement améliorera considérablement l’expérience des partisans dans les gradins de l'aréna.

Maintenant, nous allons avoir plusieurs caméras pour capter le match sous différents angles. Ça va nous permettre d’offrir une qualité du niveau du sport professionnel , promet-il.

Éric Boucher, président directeur administratif et Serge Beausoleil, directeur-gérant et entraîneur-chef du club Océanic, en conférence de presse Photo : Radio-Canada/René levesque

Un alignement fort, un défi de taille

Par ailleurs, l’entraîneur-chef et directeur-gérant, Serge Beausoleil, se dit pleinement satisfait de son alignement. Il dit aussi être très enthousiaste à l’approche de cette 24e saison, mais il qualifie le défi qui s’annonce de gigantesque.

On a une équipe qui nous fait déjà vibrer […] mais on se prépare pour un marathon, pas pour seulement quelques matchs. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur-gérant de l'Océanic

Lors du dernier camp d’entraînement, quatorze attaquants, neuf défenseurs et deux gardiens se sont démarqués, selon la direction.

L’Océanic souligne le retour d’Alexis Lafrenière, de Mathieu Bizier et de Christopher Inniss, recrues de première ronde de l’an dernier, et l’arrivée des deux recrues Frédéryck Janvier et Cole Cormier.

Foule à une partie de l'Océanic de Rimouski Photo : Radio-Canada

L’équipe compte aussi sur le nouveau noyau de vétérans formé de Charles-Édouard D’Astous, de Jimmy Huntington et d’Olivier Garneau.

Selon Éric Boucher, l’engouement autour d’Alexis Lafrenière se poursuit. L’effervescence se fait surtout sentir sur les réseaux sociaux.

Avec les succès de l’an dernier, la vente d'abonnements a presque atteint le cap des 2000, ce qui permet à l’organisation de se rapprocher des bonnes années. L’équipe avait vendu 3000 billets dans les meilleures saisons, indique Éric Boucher.

L’Océanic compte sept joueurs qui proviennent du Bas-Saint-Laurent, soit Nathan Ouellet, Ludovic Soucy, Jason Imbeault, Jordan Lepage, Charles-Édouard D’Astous, Anthony D’Amours et Eliott St-Pierre.

Derrière le banc, Donald Dufresne effectue un retour à titre d’entraîneur adjoint. Pierre Rioux accède au poste de directeur-gérant adjoint.

La prochaine saison de l'Océanic s'amorcera le 23 septembre au Colisée Financière Sun Life face aux Tigres de Victoriaville.