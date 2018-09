Un texte de Frédéric Wolf

Le discours révèle peu de nouveautés. Il revient surtout sur les accomplissements du gouvernement du premier ministre Stephen McNeil, qui est toujours dans la première partie de son second mandat.

Le bref discours d'Arthur LeBlanc consacre, sur un ton jovialiste, plusieurs pages au dynamisme des jeunes entrepreneurs de la province qui, dit le lieutenant-gouverneur, misent sur notre province et en sortent gagnants .

Arthur LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, prononce le discours du Trône, le 6 septembre 2018 à Halifax. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

L’innovation est essentielle au succès économique à long terme de la province, estime le gouvernement, et les startups font partie d’une communauté en plein essor .

Le discours affirme la volonté du gouvernement à favoriser la créativité et l’entrepreneuriat.

Dans le domaine de la santé, le gouvernement énumère surtout ses efforts à relever ce qui s’avère être l’un des grands défis de l’administration McNeil dans une province en proie à une pénurie de médecins.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

Le système de santé doit s’adapter à la manière dont les médecins préfèrent travailler, rappelle le gouvernement. On y mentionne les mesures incitatives pour attirer des médecins, l’implémentation de cliniques de santé collaboratives, les investissements dans des technologies pour améliorer le contact entre les patients et les spécialistes et un programme, annoncé en juillet, qui permettra à 10 infirmières de continuer à toucher leur salaire tout en complétant une formation pour devenir infirmières praticiennes.

Aucune annonce pour les Acadiens

Prononcé par le premier lieutenant-gouverneur acadien de l’histoire de la province, ce discours du Trône ne contenait aucune annonce particulière pour les Acadiens. Il n’y a pas été fait mention de la future Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial, annoncée l’hiver dernier, dédiée à la protection des droits culturels et linguistiques de la communauté francophone en Nouvelle-Écosse.

Je ne sais pas si le projet de loi sera [déposé] ou non cet automne , a indiqué le premier ministre Stephen McNeil lors de la mêlée de presse suivant la lecture du discours.

Une garde d'honneur accueille le lieutenant-gouverneur, jeudi devant l'édifice qui abrite l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Photo : Radio-Canada/Frédéric Wolf

M. LeBlanc a souligné le 50e anniversaire de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE).