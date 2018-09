Un texte de Julie Tremblay

Selon M. D'Amour, le Bas-Saint-Laurent compte des centaines de milliers d'âcres de terres inutilisées qui pourraient être remises en culture.

Il souhaite mettre en place des incitatifs pour que les propriétaires de ces terres les revalorisent, les louent à des producteurs ou encore les vendent. Le candidat libéral considère que le défrichage de nouvelles terres pourrait permettre à de nouvelles familles de s'installer dans la région et de développer davantage de produits québécois.

Je pense qu'on doit mettre en place des aides au niveau de la relève et faire en sorte qu'on aille plus loin dans nos programmes traditionnels pour soutenir l'industrie , a affirmé M. D'Amour. Selon lui, l'agriculture joue un rôle clé dans l'occupation du territoire.

Le but, c'est de produire davantage, transformer davantage, consommer davantage québécois et d'exporter aussi. Jean D'Amour, député libéral dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

M. D'Amour affirme qu'il souhaite également exporter plus de produits de l'érable sur les marchés internationaux. On est un peu une capitale du sirop d'érable , dit-il, l'industrie acéricole peut aller pas mal plus loin .

Le Québec doit développer davantage de produits issus de l'eau d'étable, selon M. D'Amour. Photo : Facebook: L'Érabrière - Artisan acéricole