Un texte de Justine Cohendet

La compagnie minière NorOnt Resources cherche à exploiter plusieurs gisements de chromite et autres minéraux dans cette région isolée, située à 500 kilomètres au nord de Thunder Bay, mais se heurte depuis plusieurs années à l’opposition de certaines communautés autochtones et des résidents du Nord de l'Ontario.

Ce n’est pas la première fois que Bruce McComber, le responsable de la campagne « Arrêtons le Cercle de feu », organise une manifestation contre le développement minier de cette région.

Nous pensons qu’il y a trop d’enjeux qui n’ont pas été étudiés lorsque l'on parle des Premières Nations. Bruce McComber, l'organisateur de la manifestation.

Il reproche au gouvernement d’avoir choisi les représentants de certaines communautés favorables pour faire croire que l’ensemble des Premières Nations soutiennent le projet.

À droite de la photo, Lizanne Leclair estime que l'exploration minière du Cercle de feu doit préoccuper tous les citoyens. Photo : Radio-Canada/Justine Cohendet

En réalité, les gens des communautés ne sont pas tous d’accord, mais ils n’ont pas accès au média. C’est pour cette raison qu’ils ont contacté des gens à Toronto qui se sont tournés vers moi , explique le membre de la Première Nation Wikwemikong.

Inquiétudes des manifestants

Lizanne Leclair est venue manifester pour la première fois. Elle estime que ce projet est toxique pour l’environnement.

On est en train de détruire la terre. On continue à empoisonner les eaux et les animaux. Je trouve que ce n’est pas nécessaire, qu’on a assez de ressources , argumente-t-elle.

Elle aimerait que les citoyens s’informent davantage.

C’est quelque chose qui concerne tout le monde pas juste les Premières Nations , explique-t-elle.

Par ailleurs, Radio-Canada a appris jeudi que l'ancien juge de la Cour suprême Frank Iacobucci, responsable des pourparlers depuis 2013 avec les neuf Premières Nations de Matawa concernées par ce dossier, avait démissionné.