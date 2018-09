Le directeur délégué au renforcement de l’inclusion communautaire, Frédéric Dupré, s’est rendu à Grande Prairie en Alberta pour s’informer et partager les progrès de l’ACF, selon le président de l’organisme, Denis Simard. Il ajoute également que l’ACF est un commanditaire de cet événement.

Les gens qui font partie d’une ville membre du réseau des villes francophones ont un sentiment de fierté, de reconnaissance. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

L’assemblée milite activement pour convaincre des villes et villages de la Saskatchewan de se joindre au RVFFA. Pour Denis Simard, il s’agit d’une question de légitimité et de reconnaissance de l’importance de la langue et de la culture francophone. Il affirme que plusieurs villes et municipalités songent à devenir membres du réseau, grâce aux efforts de recrutement de l’ACF.

On est très heureux des travaux que l’ACF a faits et on va les poursuivre dans les prochaines années. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

À écouter : Retour sur la création du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique

Dans une entrevue à l’émission Point du Jour, le président du RVFFA, Marc Arnal, regrettait de ne pas avoir vu de représentant de communautés de la Saskatchewan ni de l'ACF lors de cet événement. « Quand on a l’occasion de travailler avec des instances gouvernementales formelles, nationales, provinciales et internationales et qu’on ne se prévaut pas de cette occasion-là, je pense qu’on manque un coup de patin sérieux », a-t-il souligné. Denis Simard atteste de la présence Frédéric Dupré au rassemblement. Selon lui, le nombre élevé de participants pourrait être la raison pour laquelle messieurs Arnal et Dupré ne se sont pas rencontrés.

Le président de L'ACF explique ne pas s'être rendu sur place en raison de son entrée en fonction tardive et espère que son organisme pourra déléguer plus de représentants pour participer à la prochaine réunion du réseau.

Le premier rassemblement du RVFFA dans l’Ouest canadien

Le rassemblement, placé sous le thème « Promouvoir la culture francophone au sein de nos communautés anglophones », a lieu du 5 au 7 septembre, à Grande Prairie, au nord-ouest d’Edmonton. La ville a reçu le prix Ami.e de la francophonie albertaine en 2012.

L'événement propose de nombreuses rencontres et activités pour renforcer la vitalité des communautés francophones et francophiles. L’ACF y est présente pour développer son réseau et faire part de ses accomplissements.

« La francophonie ne s’est pas bâtie du jour au lendemain », atteste Marc Arnal. Il ajoute que les organismes francophones doivent profiter de chaque occasion « de s’affirmer ou de s’afficher solidaires sur le plan supra communautaire et supra provincial et supra même national », comme c’est le cas avec ce rassemblement.