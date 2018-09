Avec les informations de Tanya Neveu

Un concours, intitulé « L'ACA c'est moi », est organisé auprès de la population du Témiscamingue, mettant en jeu 6000 $ en prix.

Les gens sont invités à prendre des égoportraits devant les organismes communautaires situés sur le territoire de la MRC.

2500 autocollants de type « post-it » seront également distribués dans les entreprises.

Finalement, une vidéo promotionnelle sera diffusée au théâtre du Rift avant les différentes projections.

L'affiche du concours « L'ACA c'est moi! » Photo : Facebook/ACA

La coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, Jacinthe Marcoux, explique que les organismes sont encore trop souvent méconnus.

On n'est jamais assez connu, je pense. Dans le fond, ce qu'on veut faire comme publicité, c'est de rendre le plus accessibles possible les organismes communautaires. Plus on en parle, plus ça devient normal et moins les gens ont peur d'y aller. Donc, c'est un peu ça le but. Plus on va se faire connaître, plus ça va être facile pour les gens d'avoir accès [à nos services] et de ne pas se gêner pour y aller , estime-t-elle.

Il existe au Témiscamingue 25 organismes d'action communautaire autonome.