Un texte de Patrick Bergeron

Vincent Couture a dévoilé ses engagements pour la santé devant l'hôpital de Témiscouata-sur-le-Lac, jeudi matin. Selon le candidat du Parti québécois, cette modification du ratio pourrait permettre aussi d'améliorer les conditions de travail des employés.

Par le fait même, Vincent Couture avance que cette façon de faire pourrait permettre de valoriser les emplois dans domaine de la santé.

Il refuse toutefois de fixer le ratio.