Un article de Thibault Jourdan

Le Manitoba comptait 14 667 enseignants en septembre 2017. Parmi eux, 13 564 travaillaient dans le secteur public, et 1103, dans des établissements privés. Ils avaient à leur charge 183 330 élèves, selon le document « Écoles du Manitoba 2017/18 ».

Les femmes majoritaires

Par ailleurs, la majorité des enseignants étaient, en fait, des enseignantes. Les femmes occupent en effet ces postes de façon nettement plus importante par rapport aux hommes.

Globalement, les enseignants au Manitoba sont âgés de plus de 40 ans. Ainsi, 58 % sont âgés de 40 à 60 ans et plus. La relève semble néanmoins être présente : 14 % des professeurs ont moins de 30 ans.

37 divisions, 689 écoles publiques

En 2017, la province comptait 37 divisions scolaires et 689 écoles publiques, sans compter des divisions et des subdivisions un peu spéciales, comme la nouvelle division scolaire autochtone, pour lesquelles certaines données sont incomplètes. Le Manitoba comptait aussi 625 écoles anglaises, 140 écoles françaises ou d’immersion française et 3 écoles bilingues de langues autochtones.

La majorité des divisions scolaires se trouvent en dehors de la capitale manitobaine. Les plus petites d’entre elles sont celles de Flin Flon, qui compte 4 écoles, 950 élèves et 86 enseignants, et de Turtle River, qui dispose de 7 écoles, 64 professeurs et 721 élèves.

À l’inverse, la Division scolaire de Winnipeg est toujours la plus importante, avec 80 écoles, 2389 enseignants et 33 231 élèves.

Enfin, les salaires moyens des enseignants varient assez grandement selon les conventions collectives, les niveaux de diplôme, etc. Enfin, en moyenne, un enseignant au Manitoba en 2017 gagnait entre 60 500 $ environ et plus de 100 000 $.